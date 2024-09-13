羽毛球香港賽｜李卓耀領先被中國隊雷蘭曦後上　輸1：2無緣四強

香港隊於香港羽毛球公開賽三線爭奪四強席位，打頭陣的是男單主將李卓耀。他於八強面對中國的雷蘭曦，領先一局反勝為敗，以局數1：2止步於八強。



李卓耀開局不順，最多落後4：9，幸他發力打出一波7：0攻勢，一舉反先11：9。賽事於晚上6時30分展開，球迷在開波後陸續進場，現場開始出現打氣聲，李卓耀愈戰愈勇，壓住雷蘭曦進入中局。

領先15：11後進入局尾，李卓耀繼續控制局面。雖然一記網前球失手被追成16：19，但雙方在多板來回球後，雷蘭曦打出界，李卓耀領先20：16，之後雷蘭曦再失誤打出界，李卓耀順利以21：16取得第一局。

（夏家朗攝）

第二局，李卓耀甫開局便領先4：2，不過雷蘭曦反先5：4後，李卓耀失誤甚多，中場休息後落後8：11。進入中局，李卓耀繼續陷於苦戰，一記強力扣殺落網落後9：16；不過雷蘭曦此時連番失誤，李卓耀追至14：19。儘管仍然落後，但李卓耀打得極有耐性，來回多板終把握取分機會追成15：19。可惜他再次出現網前失誤，雷蘭曦率先取得局點，並以21：15扳回大分1：1。

（夏家朗攝）

第三局，李卓耀開局依然不順，一記直線殺球出界，落後0：3。他未有急於進攻，反而沉着應戰，現場觀眾在李卓耀每次失誤都高呼「唔好心急」、「慢愎嚟阿耀」，他亦從多板來回球尋找機會，惟雷蘭曦一直發力取分，並以11：6領先進入中場休息。

來到決勝局的中局階段，李卓耀繼續被雷蘭曦拉開比分，一記殺球出界令比分變成9：15，他對自身失誤一臉不悅，捶胸頓足。進入局尾，李卓耀漸見急進，失誤更多，一次把對手的界內球錯誤判斷為界外球，比分改寫成11：19；李卓耀此時仍不放棄，屢次以精彩扣殺取分兼振奮士氣，追至14：20，惟始終無力扭轉劣勢，最後輸14：21，以局數1：2不敵雷蘭曦，八強止步。