羽毛球香港賽｜李卓耀無緣四強自言仍要努力　未懂解讀起伏戰績

香港羽毛球公開賽，港將分途出戰爭奪四強席位，男單的李卓耀以21：16先取首局，卻遭中國球手雷蘭曦連取兩局逆轉，無緣四強。李卓耀認為自己在各方面仍需改進，對於今季成績起伏大，這名港將坦言不知如何解讀。



羽毛球香港賽｜李卓耀領先被中國隊雷蘭曦後上 輸1：2無緣四強

李卓耀與中國球手雷蘭曦過往未曾碰頭，世界第15的李卓耀，排名比對方高18位。

李卓耀開段打出一波7：0的攻勢，以21：16先取首局。然而雷蘭曦連勝兩局21：15及21：14，李卓耀終與四強席位擦身而過。

（夏家朗攝）

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力戰67分鐘落敗，優勝劣敗，李卓耀不滿自身表現：「輸波當然不滿意，對手明顯研究過我的打法，準備比我多，我很多進攻被他輕鬆化解。我的臨場變化亦不及他，心態、體能以至各方面，都要繼續進步。」

（夏家朗攝）

李卓耀今季戰績起伏甚大，年初曾在印度公開賽打入決賽，但亦經歷連續五站「一輪遊」，巴黎奧運後又在韓國賽躋身準決賽，李卓耀表示運動員戰績有起伏是正常不過：「我今年初在印度入決賽，我翻查過在奧運前原來曾經8次首圈出局，是不是代表我不行？巴黎奧運後又在韓國晉級四強，那又代表什麼？我都不知道如何解讀。我只知道在不同運動中，成績就是時好時壞。」

完成香港公開賽後，李卓耀緊接出戰中國賽及澳門賽，他希望盡早休息，好好調整，希望未來的賽事的收穫更多。