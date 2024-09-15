WTT澳門賽｜孫穎莎苦戰挫張本美和入決賽　賽後籲觀眾為對手鼓掌

WTT澳門冠軍賽，國乒代表孫穎莎在4強遇上日本16歲小將張本美和，張本以凌厲的反手猛攻，令「張本美和反手」成為內地網民熱話；孫穎莎最終晉級決賽，但賽後大讚張本美和進步極大。



張本美和在早前的巴黎奧運助日本隊打入女子團體決賽，雖然不敵中國隊屈居銀牌，但也展現出極具侵略性的打法，進步甚大，今次出戰WTT澳門冠軍賽，在8強也3:1淘汰了國乒的陳幸同，進入周六（14日）的4強與孫穎莎交手。

孫穎莎出戰WTT澳門冠軍賽。（新華社）

張本美和在4強展現出凌厲的反手，孫穎莎雖然以12:10和14:12贏得首兩局，但都在落後之下打到「刁時」反勝，張本在第3和第4局以11:9和13:11連下兩城，扳平局數，孫穎莎再贏兩局11:3和11:8，局數4:2擊敗對手。雖然孫穎莎最後兩局贏得較輕鬆，但張本的反手已令內地球迷留下深刻印象，「張本美和反手」也登上微博熱搜，網民都大讚她進步很大，幸好孫穎莎頂住了她的猛攻。

張本美和年紀仍小，但進步極快。（新華社）

孫穎莎進入周日的決賽，對手將是國兵隊友王藝迪，王藝迪在4強以4:0橫掃另一國兵名將王曼昱，打入決賽。

孫穎莎擊敗張本美和後，兩人有說有笑，孫穎莎賽後向全場發言時，也大讚對手：「今天這場半決賽，其實我覺得我跟美和雙方都打得非常精彩，美和近幾年提高包括她整個對比賽的閱讀理解，確實進步很大。」她坦言，比賽末段自己體力開始跟不上，「今天能夠贏下來，還是值得肯定自己吧，當然其實我覺得今天大家也應該把掌聲給美和。」