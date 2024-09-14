羽毛球香港賽｜何一鳴最後領軍完美落幕　難忘鄧謝配永不言棄精神

隨着鄧俊文/謝影雪在香港羽毛球公開賽不敵中國組合蔣振邦/魏雅欣，四強止步，港隊所有賽事亦告一段落，亦意味着港隊總教練何一鳴完成任務，正式告別香港隊。

何一鳴執教港隊逾30年，不論是今次香港賽的港隊表現，或是回顧整個執教生涯，「滿意」是他說得最多的詞語，他以一句話總結：「人生就是有喜有悲，面對困難時，謹記光明將會到來。」



鄧俊文/謝影雪主場最後一舞，同時是總教練何一鳴的最後一次領軍。（夏家朗攝）

羽毛球香港賽｜鄧謝配再以眼淚告別 感激球迷支持盼港人延續熱情

「今次是鄧謝及何總教練（在香港）的最後一場⋯⋯」鄧俊文在賽後訪問說畢這句，突然哽咽，然後整個訪問的氣氛變成眼淚主導。

現年62歲的香港羽毛球隊總教練何一鳴，早前已宣布將會離任，香港公開賽是他最後一個比賽。穿上一身運動裝的「何sir」，今日在看台觀看「鄧謝配」的四強戰，可惜這對與他合作多年的混雙拍檔，直落兩局不敵中國組合，無緣決賽。

不過，何一鳴依然滿意港隊的成績，「興奮和滿意，混雙的鄧謝打入四強，男單亦有兩人在八強，年輕小將同樣冒起，是我執教生涯的完美結局」。

何一鳴在看台上觀看鄧謝配的賽事。（夏家朗攝）

何一鳴在1994年獲邀來港執教，先擔任女子隊教練，2010年接替退休的陳智才，成為香港隊總教練。何一鳴在港隊執教31年，帶領球員連番突破歷史：2006年多哈亞運由王晨及葉姵延包辦女單金銀牌、三度於世界錦標賽取得混雙銅牌、「鄧謝配」闖入東京奧運混雙四強，何一鳴自言是幸運的人。

「在港隊執教31年，在亞運、世錦賽都有好成績，即使失落奧運獎牌但仍是史上最佳成績，我感到非常滿意。我可以將自己熱愛的項目變成事業，一晃眼已是4、50年，再貢獻在羽毛球上，不論是球員或教練生涯都有不錯的成績，我覺得自己很幸運。」

在羽毛球界貢獻4、50年，何一鳴自言是幸運的一人。（夏家朗攝）

回顧三面世錦賽混雙銅牌，「鄧謝配」兩次得獎，「何sir」表明兩人就是他的得意門生，關係超越教練與運動員，就算曾經有誤會，都不會影響彼此信任，「我與鄧謝配合作多年，大家早已建立一定的互信，運動員總不是一帆風順，在低迷時如何助他們走出困境，是個困難的過程，幸而我們做到了，如今大家的關係都不止是師徒，更是好友，這是我最大的收穫」。

何一鳴最欣賞愛徒的一點，正是鄧謝在場上永不放棄的精神，「謝影雪早已決定退役，她在奧運後訓練減少，但上場就要全力以赴，這是我們之間的承諾，今仗鄧/謝做到了，無論如何也堅持至最後」。

鄧俊文/謝影雪是何一鳴的得意門生。（夏家朗攝）

31年港隊教練生涯，縱然遇到不少困難，何一鳴謹記前總教練陳智才的話，所有決定都是以羽毛球發展為先，所以問心無愧，並以一句話總結：「人生就是有喜有悲，面對困難時謹記光明將會到來。」

何一鳴同時寄語新一代球手，只要全力以赴就有獎牌，並希望下任總教練以奧運獎牌為目標。