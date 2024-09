台維斯盃網球賽｜黃澤林為港隊扳平分數　周日連戰兩場決勝負

台維斯盃網球賽,香港隊在主場維多利亞公園網球場出擊,在世界二組對厄瓜多爾,周六(14日)先上演兩場男單賽事,黃澤林壓軸出戰,為港隊奪得1分,首日過後兩隊暫以1:1打和,待周日再分勝負。



周六打頭陣的15歲港將程銘燦出戰第一場男單,直落兩局不敵勁敵Andres Andrade。首場比賽在正午12時展開,惟曾因天雨中斷近3小時,到黃澤林登場時,已是下午5時多,但在場觀眾不減反增,大家都希望一睹這位世界排名137的香港首席男單球手表現。

台維斯盃:黃澤林主場出戰。(高詩琦攝)

黃澤林一現身便獲得熱烈歡呼聲,迎戰的對手,是ATP男單排名1320的Marcos Lee Chan Baratau,雖然首盤較輕鬆地以6:3獲勝,更開出5球Ace,惟他到第二盤卻一度陷入苦戰,首兩個發球局都被破之下,一度落後到0:4。雖然黃澤林成功破發連追兩局,但仍3:6失掉一盤,需打第3盤決勝,現場「Coleman加油」之聲不絕。

到決勝盤,黃澤林表現回穩,兩度破發之下以6:1獲勝,為香港追回1分,意味首日兩場過後,港隊暫時和厄瓜多爾戰成1:1,由於台維斯盃採5場3勝制,也意味明天黃澤林與黃俊鏗打完男雙後,稍稍休息便立刻要在第4場單打上陣。

周日賽程(中午12時開始)

雙打:黃俊鏗/黃澤林(香港) Vs Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo(厄瓜多爾)

單打(如需要):黃澤林(香港) Vs Andres Andrade(厄瓜多爾)

單打(如需要):程銘燦(香港) Vs Marcos Lee Chan Baratau(厄瓜多爾)

台維斯盃:黃澤林盛讚對手Marcos Lee Chan Baratau表現出色。(高詩琦攝)

黃澤林賽後在右前臂綁上冰袋現身受訪,他表示沒有大礙,僅是賽後肌肉有點不適,他坦言對手的排名雖然不高,「結果他打得真的很好,我也不知道,他真的打得很好!他能把握住機會,對我來說是很好的一課。」

他表示自己今日有點頭暈不適、狀態並非十足,球感也不算好,但對於明天要連打兩場頗有信心:「今天打完後明天感覺應該會很好,今天因為下雨等了一整天,明天會盡力發揮,看看結果會如何,也許會贏、也許會輸,但我會盡力。就算狀態不好,這是比賽的一部份,不是每天都能狀態十足地比賽的,只要能贏就沒問題。」

黃澤林認為,在主場觀眾支持下,有信心在周日的男單賽事獲勝。(高詩琦攝)

黃澤林周日會對今日擊敗程銘燦的Andres Andrade,兩人過去曾兩度交手,各得一勝,Andres Andrade稍早前談到要對黃澤林時,預期「會像一場戰爭」,黃澤林則回應:「我這個星期看到籤,已知道不容易,會做足所有休息,應該頂得住,對自己體能有信心、對技術也有信心,幾期待聽日,希望最後可以獲勝。」

他續指,在主場觀眾、朋友和家人支持下,充滿信心,「一年只得兩次機會打台維斯盃,我們整隊都相處得很好,隊制比賽真的很不同,帶來的快樂也不一樣,能成為球隊的一份子實在太好了。」