台維斯盃網球賽｜黃澤林為港隊扳平分數　周日連戰兩場決勝負

台維斯盃網球賽，香港隊在主場維多利亞公園網球場出擊，在世界二組對厄瓜多爾，周六（14日）先上演兩場男單賽事，黃澤林壓軸出戰，為港隊奪得1分，首日過後兩隊暫以1：1打和，待周日再分勝負。



周六打頭陣的15歲港將程銘燦出戰第一場男單，直落兩局不敵勁敵Andres Andrade。首場比賽在正午12時展開，惟曾因天雨中斷近3小時，到黃澤林登場時，已是下午5時多，但在場觀眾不減反增，大家都希望一睹這位世界排名137的香港首席男單球手表現。

台維斯盃：黃澤林主場出戰。（高詩琦攝）

黃澤林一現身便獲得熱烈歡呼聲，迎戰的對手，是ATP男單排名1320的Marcos Lee Chan Baratau，雖然首盤較輕鬆地以6：3獲勝，更開出5球Ace，惟他到第二盤卻一度陷入苦戰，首兩個發球局都被破之下，一度落後到0：4。雖然黃澤林成功破發連追兩局，但仍3：6失掉一盤，需打第3盤決勝，現場「Coleman加油」之聲不絕。

到決勝盤，黃澤林表現回穩，兩度破發之下以6：1獲勝，為香港追回1分，意味首日兩場過後，港隊暫時和厄瓜多爾戰成1：1，由於台維斯盃採5場3勝制，也意味明天黃澤林與黃俊鏗打完男雙後，稍稍休息便立刻要在第4場單打上陣。

周日賽程（中午12時開始）

雙打：黃俊鏗/黃澤林（香港） Vs Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo（厄瓜多爾）

單打（如需要）：黃澤林（香港） Vs Andres Andrade（厄瓜多爾）

單打（如需要）：程銘燦（香港） Vs Marcos Lee Chan Baratau（厄瓜多爾）

台維斯盃：黃澤林盛讚對手Marcos Lee Chan Baratau表現出色。（高詩琦攝）

黃澤林賽後在右前臂綁上冰袋現身受訪，他表示沒有大礙，僅是賽後肌肉有點不適，他坦言對手的排名雖然不高，「結果他打得真的很好，我也不知道，他真的打得很好！他能把握住機會，對我來說是很好的一課。」

他表示自己今日有點頭暈不適、狀態並非十足，球感也不算好，但對於明天要連打兩場頗有信心：「今天打完後明天感覺應該會很好，今天因為下雨等了一整天，明天會盡力發揮，看看結果會如何，也許會贏、也許會輸，但我會盡力。就算狀態不好，這是比賽的一部份，不是每天都能狀態十足地比賽的，只要能贏就沒問題。」

黃澤林認為，在主場觀眾支持下，有信心在周日的男單賽事獲勝。（高詩琦攝）

黃澤林周日會對今日擊敗程銘燦的Andres Andrade，兩人過去曾兩度交手，各得一勝，Andres Andrade稍早前談到要對黃澤林時，預期「會像一場戰爭」，黃澤林則回應：「我這個星期看到籤，已知道不容易，會做足所有休息，應該頂得住，對自己體能有信心、對技術也有信心，幾期待聽日，希望最後可以獲勝。」

他續指，在主場觀眾、朋友和家人支持下，充滿信心，「一年只得兩次機會打台維斯盃，我們整隊都相處得很好，隊制比賽真的很不同，帶來的快樂也不一樣，能成為球隊的一份子實在太好了。」