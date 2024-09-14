羽毛球香港賽｜鄧謝配再以眼淚告別　感激球迷支持盼港人延續熱情

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪與中國「千禧後」組合蔣振邦魏雅欣爭入香港羽毛球公開賽決賽，結果直落兩局告負。

今次是「鄧謝配」最後一次在香港體育館主場出戰香港公開賽，球迷們為兩人準備手幅。兩人賽後直言非常不捨，訪問尾聲更不禁落淚，「諗到以後再冇機會主場打比賽，好唔捨得」。



鄧俊文/謝影雪告別香港主場。（夏家朗攝）

賽前已明言最後一次合作出戰香港公開賽的鄧俊文/謝影雪，先後淘汰中華台北及兩對馬來西亞組合，四強惡鬥世界排名第3的中國組合蔣振邦／魏雅欣。今仗在周下午5時展開，主場球迷提早進場，更準備印有「鄧謝配超Firm」的手幅。鄧俊文和謝影雪步入球場時，全場球迷歡呼，有的更舉起手幅，謝影雪也有點驚訝。

鄧謝配超FIRM。（夏家朗攝）

「鄧謝配」力爭連續兩年主場闖決賽，先要越過「千禧後」蔣振邦/魏雅欣一關，雙方過去兩次曾在日本和法國公開賽決賽碰頭，「鄧謝配」同樣告負。

兩人在今仗亦處於下風，受制於蔣/魏的力量和速度；「頂住」、「加油」、「努力呀」，鄧/謝陷於苦戰，球迷的打氣聲更熱烈。可惜他們以12：21及6：21落敗，未能以勝利寫下香港主場最後一戰，賽後他們向球迷揮手及鞠躬致意，現場掌聲不斷。

羽毛球香港賽｜鄧俊文謝影負中國蔣振邦/魏雅欣 輸0：2無緣決賽

鄧俊文/謝影雪左飛右撲。（夏家朗攝）

鄧俊文/謝影雪左飛右撲。（夏家朗攝）

鄧俊文/謝影雪賽後向球迷致謝。（夏家朗攝）

左飛右撲、奮力拼搏，「鄧俊文+謝影雪」，從此告別香港體育館。鄧/謝賽後步入採訪區，神情從容，鄧俊文指今仗未能完全發揮，難免留憾，但對整體表現感滿意：「我們由第一場頂到四強，達到好好享受及盡力打好的目標。」謝影雪表示，賽前已得知對手的速度快，只是在場上未能緊跟他們的節奏。

謝影雪直言難以跟上對手速度。（夏家朗攝）

鄧謝配是香港球迷寵兒，連日來不少球迷在場外守候，更留守至深夜爭取簽名與合照。鄧俊文感謝大眾對他們的愛戴，更令他難得地獲得「明星級待遇」。球迷們今日更精心準備鄧謝配手幅，阿雪笑稱就像去了演唱會一樣，更希望球迷們繼續支持其他香港運動員，把這份熱情延續下去，同時感激球迷們多年支持。

大批球迷在場外守候謝影雪和鄧俊文。（夏家朗攝）

賽後訪問，鄧/謝本來尚算平靜，直至俊文談及即將離任的港隊總教練何一鳴，他突然哽咽：「今次是鄧謝及何總教練的最後一場，在日本（賽）及香港（賽）都有好成績，為大家留下一個美好回憶。」

鄧俊文突如其來的眼淚攻勢，謝影雪都抵擋不住，哭成淚人，「好享受在主場球迷面前打比賽，鄧俊文或許有機會再打，但鄧謝配是最後一次（香港出賽），算是很好的回憶，一想到以後再沒有這些機會就好不捨得，再一次多謝觀眾、球迷」。

謝影雪再次落淚。（夏家朗攝）

鄧俊文/謝影雪主場最後一舞。（夏家朗攝）