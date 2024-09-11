曼聯中堅迪歷特連環犯錯歐國聯半場被換走　遭改圖取笑變身馬古尼

今年25歲的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）曾是荷蘭備受注目的中堅新星，不過近年表現似乎未如外界期望。近日兩場歐國聯賽事，均連續犯下失誤導致失球，周三（11日）與德國2：2打成平手一戰，迪歷特因後場傳球失誤被德國取得入球，荷蘭主帥朗奴高文（Ronald Koeman）半場已將他收起。

曼聯今夏以5000萬歐元收購這名中堅，連場不佳表現隨即引來球迷熱議。



迪歷特對德國再度犯錯，半場便被換走。（路透社）

迪歷特：「犯了腦筋上的錯誤」

上輪歐國聯賽事荷蘭對波斯尼亞時，迪歷特已因走漏迪斯高（Edin Dzeko）引來批評，荷蘭該仗仍以5：2大勝，當時朗奴高文未有責怪這名中堅：「他（迪歷特）意識到自己失位，那不應該發生，但犯錯是足球的一部分。我認為特別放大這件事不太公平。」

迪歷特當時亦承認「犯了腦筋上的錯誤」：「他們入的第二球，我知道自己應該要做得更好。我也不知道當時究竟發生什麼事，我應該將皮球解圍，卻猶豫不決。」

對德國兩次失誤領先變落後 半場被調走

今場迎戰強敵德國，即使陣中不乏中堅人才，朗奴高文選擇再次相信迪歷特，以他夥拍雲迪積克（Virgil van Dijk）正選出戰。

荷蘭開賽2分鐘便先拔頭籌，然而戰至38分鐘迪歷特在後場傳球失誤，被對方截到皮球後發動進攻，安達夫（Deniz Undav）隨即在混戰中射入追成1：1。

上半場補時階段荷蘭再失一球，多少也跟迪歷特有關——德國隊左路攻勢，先是荷蘭右閘杜費斯（Denzel Dumfries）睇漏大衛拉林（David Raum）被對方左路傳中，當時皮球路線正正就在迪歷特面前，可是他嘗試出腳踢空，更被對手安達夫快一步將球踢向尾柱，另一中堅雲迪積克亦未能看管後上入楔的甘美治（Joshua Kimmich），被對方輕鬆射入。

中場休息後，朗奴高文將迪歷特收起，轉派效力白禮頓的雲赫基（Jan Paul van Hecke）上陣。荷蘭在50分鐘扳平，雙方以2：2握手言和。

朗奴高文：今場已給他機會

荷蘭隊隊長及迪歷特中堅拍檔雲迪積克，賽後談及迪歷特的失誤時稱：「這就是足球，他要從中學習，那只是一瞬間的事，但在最高水平賽事作賽，便會因而受到懲罰。」

主帥朗奴高文相當無奈：「當然我更希望留迪歷特在場上，我今場已給予他機會，但最後為了保護他而決定將其換走。」

朗奴高文指為了保護迪歷特，才提前將他換走。（Getty Images）

加盟曼聯後「變身」馬古尼？

迪歷特連續兩場國家隊賽事都犯下重大錯誤，球迷自然將焦點放到他的新東家曼聯身上。

他以4500萬歐元基本轉會費，加上500萬歐元附加條款從拜仁來投，球迷對他有一定期望。曼聯開季3場英超聯賽，首仗1：0勝富咸，迪歷特後備上陣9分鐘；次仗1：2負白禮頓，他再次後備出場，踢了11分鐘。第3場主場對利物浦，為曼聯首次正選上陣，他表現其實不俗，紅魔鬼仍以0：3敗陣。

迪歷特加盟後表現不過不失，可是由於曼聯新球季頭3輪賽事已輸掉兩場，加上他在荷蘭國家隊的「災難級」演出，有球迷專頁即改圖，將他與曼聯另一中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）的照片二合為一，取笑他加盟後「變身」馬古尼。

曼聯將在周六（14日）晚作客升班馬修咸頓，雖非「考牌」大戰，但迪歷特可否以表現暫時證明自己絕非「水貨」？