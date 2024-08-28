韋斯活任港足新帥 曼聯青訓曾掌阿富汗 近四份工均做不夠一年
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊前主帥安達臣今年5月底突然請辭，經近3個月全球招聘，足總今（28日）公布繼任人選，來自英格蘭的47歲教練韋斯活（Ashley Westwood）將接掌港足。
韋斯活是曼聯青訓產品，球員時代司職後衛的他曾效力錫周三、樸茨茅夫等英格蘭球會，退役後於2013年首度執教印度球會班加羅爾，並領軍兩度稱霸當地頂級聯賽。
他其後帶領過馬來西亞超聯球會檳城、擔任其他印度球隊的暫代主教練及主帥，並在去年11月掌管阿富汗國家隊，但任期均不超過一年。
韋斯活任內帶領阿富汗取得1勝2和3負，包括對印度取得1勝1和，並於6月國際賽期的亞洲盃外圍賽跟應屆亞洲盃盟主卡塔爾踢成0：0。
韋斯活會帶領港隊出戰9月初於斐濟舉行的三角賽，並會率隊參與年尾在港上演的東亞足球錦標賽外圍賽，及明年展開的新一屆亞洲盃外圍賽。
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