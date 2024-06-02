歐聯決賽︱皇馬半場陷劣勢　安察洛堤及時訓話喚醒雲尼斯奧斯

安察洛堤彷彿是個為歐聯（又稱：歐冠）而生的男人，他以教練身份第五度捧盃（皇馬三次、AC米蘭兩次）再次寫下新紀錄，連同球員年代在AC米蘭的兩次（當時仍為歐聯前身的歐冠盃），至今已七次登上歐洲球會之巔。

今次決賽對手為賽前被看低一線的德甲球隊多蒙特，上半場皇馬意外陷入劣勢，全靠下半場後段把握兩次機會獲勝，賽後安帥承認，今場比賽較預期中困難，並指出他曾在半場時向主將訓話。



安察洛堤第三度領皇馬贏歐聯，賽後被眾將高高拋起慶祝。（Getty Images）

安察洛堤：半場曾責罵雲尼斯奧斯

「真是困難，非常困難，較預期中更困難」，皇馬上半場陷入苦戰，安察洛堤提到，半場時曾向前線主將雲尼斯奧斯訓話，承認：「我罵了他一點點」，「上半場我們有點懶惰，我們不時失去控球，讓多蒙特以他們想要的方式去踢。下半場我們表現有改善，亦更平衡，較少失去控球。」

他的訓話果然有用，下半場後段卡華積頂入角球，加上雲尼斯奧斯的入球，皇馬2：0挫多蒙特奪冠。安察洛堤豪言：「這是夢想的延續，我不知道今晚會發生什麼事，但我們一定不會睡覺」，又指出，「這似是夢，又是現實。當然很開心，一場決賽總是這樣（同時有踢得好與不好的部分）。我們有能力獲勝，這是個美滿的球季，能夠再次捧盃我們都很開心。」皇馬今季贏得歐聯和西甲，如果連同西班牙超級盃，一共贏得三項冠軍，是個大豐收一季。

安察洛堤及時訓話喚醒雲尼斯奧斯。（Getty Images）

皇馬將歐聯冠軍紀錄增添至15次，安帥稱，「這是球會的歷史與傳統，當然也有賴球員的質素。這間球會是個家庭，我們一起工作，完全沒有問題，更衣室氣氛真是很好。我必須感謝球會和球員，沒有自我中心，真的很謙遜，今季領軍實在無難度。」

64歲的安察洛堤，由球員到教練都相當成功，2013至15年首次帶領皇馬已贏過歐聯，他在2021年重返班拿貝，第二度執教皇馬，難得地在「後C朗」及巨星年代先後在2021/22及今屆2023/24球季兩度封王。去年他一度傳出會執教巴西國家隊，隨後有變卦，早前跟皇馬續約至2026年，他在馬德里如魚得水，揚言會在皇馬執教至退休。

「希望我能留任至2027或2028年，我想做教練，而我喜歡馬德里。我曾跟巴西足總會長接觸，我很多謝他的興趣，那讓我很自豪，但我跟皇馬的狀況一直很清楚：我想留在這裏，直到退休。」