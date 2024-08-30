歐聯抽籤｜新賽制抽出強強對壘 皇馬硬撼多蒙特、利物浦、AC米蘭

今季的歐聯新賽制不再採用傳統分組賽，第一階段改為聯賽形式，因此將創造更多「強強相遇」，今晨舉行的抽籤便印證了這個假設，上屆冠軍皇馬德里抽中上屆的決賽對手多蒙特，而且還與另外兩支獲得最多次歐聯冠軍的利物浦與AC米蘭對壘。



歐聯改制，大會特意請來重量級嘉賓C朗拿度來抽籤。（Getty Images）

2024/25球季起採用的歐聯新賽制，與以往最大不同之處，首先是入圍的球隊增至36支，然後不再採用傳統的分組賽，改為一個整體的「歐聯聯賽」。

每支球隊在入圍後分成4個級別（seeding pots），每個級別有9隊，每支球隊在這個階段一共要踢8場比賽，其中4場主場、4場作客。這8場比賽中，每支隊伍會分別跟4個級別的對手各戰2場，1場主場1場作客。

8場比賽過後，聯賽排名前8名的球隊將會自動晉級16強，第9至24名則會進行兩回合淘汰賽，以爭奪餘下的8個16強名額，排25名以下的球隊會被淘汰。跟以往不同的是，出局球隊不會獲參加歐霸資格。

今屆歐聯抽籤另一嘉賓是意大利鋼門保方。（Getty Images）

或許這次是歐聯賽制的大突破，因此大會找來兩名重量級嘉賓負責抽籤，分別是意大利名將保方及葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度；保方更在抽籤前的微電影中粉墨登場，獲主持人大讚有潛質進軍荷李活。不過，所謂抽籤，也不像從前那樣逐個波逐個波去抽，反而是保方抽波抽出球隊，C朗則撳掣讓電腦隨機抽出對壘隊伍。

上屆冠軍皇馬，今屆的衛冕之路並不易走。（Getty Images）

抽籤結果證實了這套新賽制，可炮製更多強隊互撼的局面，例如皇馬的pot1對手是上屆亞軍多蒙特，以及曾6奪大耳盃的利物浦；pot2的對手則有上屆歐霸冠軍阿特蘭大，以及7次捧走歐聯的意甲傳統勁旅AC米蘭，幸而皇馬在pot3及pot4的對手僅是薩爾斯堡、里爾、史特加及比斯特。

利物浦與AC米蘭是僅次皇馬於歐聯奪冠最多的球隊，今屆賽事也冤家碰頭。（Getty Images）

曼城的對手也不易應付，有國際米蘭、巴黎聖日耳門及祖雲達斯；利物浦除了對皇馬外，也迎來「冤家」AC米蘭，另外舊將沙比阿朗素將帶領利華古遜重返晏菲路對壘。

不過，數pot1最不走運的相信是巴黎聖日耳門，這支法甲班霸今季本身已有主力麥巴比出走，歐聯還要遇上曼城、拜仁、馬體會及阿仙奴，恐怕凶多吉少。

巴黎聖日耳門今季有麥巴比離隊，歐聯抽籤亦硬仗連場。（Getty Images）

這抽籤中，初步看來pot2隊伍是「夾心階層」，很易陷入「死亡賽程」（現在不能稱作組了），例如德甲「不敗雄師」利華古遜，主要對手竟是國際米蘭、利物浦、AC米蘭及馬體會，葡超的賓菲加亦碰上巴塞、拜仁、馬體會及祖雲達斯。因此，阿仙奴「只是」抽中PSG、國米、薩克達及阿特蘭大，已算是好籤了。

由於抽籤規定，同國家同pot不能對壘，同國家也不能在同一列賽程抽多於兩隊，因此像蘇格蘭的些路迪、奧地利的格拉茨這些「獨苗」，竟然可以抽到上上籤，兩軍pot1及pot2對手、主客序列完全一樣：主VsRB萊比錫、客Vs多蒙特、主Vs布魯日及客Vs阿特蘭大，應該是前列勁旅的最弱組合，且看他們能否把握良機，突圍而出。

2024/25歐聯抽籤結果：

Pot1抽籤

皇家馬德里

pot1：主Vs多蒙特客Vs利物浦

pot2：主Vs AC米蘭客Vs阿特蘭大

pot3：主Vs薩爾斯堡客Vs里爾

pot4：主Vs史特加客Vs比斯特

曼城

pot1：主Vs國際米蘭客Vs巴黎聖日耳門

pot2：主Vs布魯日客Vs祖雲達斯

pot3：主Vs飛燕諾客Vs士砵亭

pot4：主Vs布拉格斯巴達客Vs施洛雲

拜仁慕尼黑

pot1：主Vs巴黎聖日耳門客Vs巴塞隆拿

pot2：主Vs賓菲加客Vs薩克達

pot3：主Vs薩格勒布戴拿模客Vs飛燕諾

pot4：主Vs施洛雲客Vs阿士東維拉

巴黎聖日耳門

pot1：主Vs曼 城客Vs拜仁慕尼黑

pot2：主Vs馬德里體育會客Vs阿仙奴

pot3：主Vs PSV燕豪芬客Vs薩爾斯堡

pot4：主Vs基羅納客Vs史特加

利物浦

pot1：主Vs皇家馬德里客Vs RB萊比錫

pot2：主Vs利華古遜客Vs AC米蘭

pot3：主Vs里 爾客Vs PSV燕豪芬

pot4：主Vs博洛尼亞客Vs基羅納

國際米蘭

pot1：主Vs RB萊比錫客Vs曼城

pot2：主Vs阿仙奴客Vs利華古遜

pot3：主Vs貝爾格萊德紅星客Vs年青人

pot4：主Vs摩納哥客Vs布拉格斯巴達

多蒙特

pot1：主Vs巴塞隆拿客Vs皇家馬德里

pot2：主Vs薩克達客Vs布魯日

pot3：主Vs些路迪客Vs薩格勒布戴拿模

pot4：主Vs格拉茨客Vs博洛尼亞

RB萊比錫

pot1：主Vs利物浦客Vs國際米蘭

pot2：主Vs祖雲達斯客Vs馬德里體育會

pot3：主Vs士砵亭客Vs些路迪

pot4：主Vs阿士東維拉客Vs格拉茨

巴塞隆拿

pot1：主Vs拜仁慕尼黑客Vs多蒙特

pot2：主Vs阿特蘭大客Vs賓菲加

pot3：主Vs年青人客Vs貝爾格萊德紅星

pot4：主Vs比斯特客Vs摩納哥

Pot2抽籤

利華古遜

pot1：主Vs國際米蘭客Vs利物浦

pot2：主Vs AC米蘭客Vs馬德里體育會

pot3：主Vs薩爾斯堡客Vs飛燕諾

pot4：主Vs布拉格斯巴達客Vs比斯特

馬德里體育會

pot1：主Vs RB萊比錫客Vs巴黎聖日耳門

pot2：主Vs利華古遜客Vs賓菲加

pot3：主Vs里 爾客Vs薩爾斯堡

pot4：主Vs施洛雲客Vs布拉格斯巴達

阿特蘭大

pot1：主Vs皇家馬德里客Vs巴塞隆拿

pot2：主Vs阿仙奴客Vs薩克達

pot3：主Vs些路迪客Vs年青人

pot4：主Vs格拉茨客Vs史特加

祖雲達斯

pot1：主Vs曼 城客Vs RB萊比錫

pot2：主Vs賓菲加客Vs布魯日

pot3：主Vs PSV燕豪芬客Vs里爾

pot4：主Vs史特加客Vs阿士東維拉

賓菲加

pot1：主Vs巴塞隆拿客Vs拜仁慕尼黑

pot2：主Vs馬德里體育會客Vs祖雲達斯

pot3：主Vs飛燕諾客Vs貝爾格萊德紅星

pot4：主Vs博洛尼亞客Vs摩納哥

阿仙奴

pot1：主Vs巴黎聖日耳門客Vs國際米蘭

pot2：主Vs薩克達客Vs阿特蘭大

pot3：主Vs薩格勒布戴拿模客Vs士砵亭

pot4：主Vs摩納哥客Vs基羅納

布魯日

pot1：主Vs多蒙特客Vs曼城

pot2：主Vs祖雲達斯客Vs AC米蘭

pot3：主Vs士砵亭客Vs些路迪

pot4：主Vs阿士東維拉客Vs格拉茨

薩克達

pot1：主Vs拜仁慕尼黑客Vs多蒙特

pot2：主Vs阿特蘭大客Vs阿仙奴

pot3：主Vs年青人客Vs PSV燕豪芬

pot4：主Vs比斯特客Vs博洛尼亞

AC米蘭

pot1：主Vs利物浦客Vs皇家馬德里

pot2：主Vs布魯日客Vs利華古遜

pot3：主Vs貝爾格萊德紅星客Vs薩格勒布戴拿模

pot4：主Vs基羅納客Vs施洛雲

Pot3抽籤

飛燕諾

pot1：主Vs拜仁慕尼黑客Vs曼城

pot2：主Vs利華古遜客Vs賓菲加

pot3：主Vs薩爾斯堡客Vs里爾

pot4：主Vs布拉格斯巴達客Vs基羅納

士砵亭

pot1：主Vs曼 城客Vs RB萊比錫

pot2：主Vs阿仙奴客Vs布魯日

pot3：主Vs里爾客Vs PSV燕豪芬

pot4：主Vs博洛尼亞客Vs格拉茨

PSV燕豪芬

pot1：主Vs利物浦客Vs巴黎聖日耳門

pot2：主Vs薩克達客Vs祖雲達斯

pot3：主Vs士砵亭客Vs貝爾格萊德紅星

pot4：主Vs基羅納客Vs比斯特

些路迪

pot1：主Vs RB萊比錫 客Vs多蒙特

pot2：主Vs布魯日客Vs阿特蘭大

pot3：主Vs年青人客Vs薩格勒布戴拿模

pot4：主Vs施洛雲客Vs阿士東維拉

薩格勒布戴拿模

pot1：主Vs多蒙特客Vs拜仁慕尼黑

pot2：主Vs AC米蘭客Vs阿仙奴

pot3：主Vs些路迪客Vs薩爾斯堡

pot4：主Vs摩納哥客Vs施洛雲

薩爾斯堡

pot1：主Vs巴黎聖日耳門客Vs皇家馬德里

pot2：主Vs馬德里體育會客Vs利華古遜

pot3：主Vs薩格勒布戴拿模客Vs飛燕諾

pot4：主Vs比斯特客Vs布拉格斯巴達

里爾

pot1：主Vs皇家馬德里客Vs利物浦

pot2：主Vs祖雲達斯客Vs馬德里體育會

pot3：主Vs飛燕諾客Vs士砵亭

pot4：主Vs格拉茨客Vs博洛尼亞

年青人

pot1：主Vs國際米蘭客Vs巴塞隆拿

pot2：主Vs阿特蘭大客Vs薩克達

pot3：主Vs貝爾格萊德紅星客Vs些路迪

pot4：主Vs阿士東維拉客Vs史特加

貝爾格萊德紅星

pot1：主Vs巴塞隆拿客Vs國際米蘭

pot2：主Vs賓菲加客Vs AC米蘭

pot3：主Vs PSV燕豪芬客Vs年青人

pot4：主Vs史特加客Vs摩納哥

Pot4抽籤

摩納哥

pot1：主Vs巴塞隆拿客Vs國際米蘭

pot2：主Vs賓菲加客Vs阿仙奴

pot3：主Vs貝爾格萊德紅星客Vs薩格勒布戴拿模

pot4：主Vs阿士東維拉客Vs博洛尼亞

阿士東維拉

pot1：主Vs拜仁慕尼黑客Vs RB萊比錫

pot2：主Vs祖雲達斯客Vs布魯日

pot3：主Vs些路迪客Vs年青人

pot4：主Vs博洛尼亞客Vs摩納哥

博洛尼亞

pot1：主Vs多蒙特客Vs利物浦

pot2：主Vs薩克達客Vs賓菲加

pot3：主Vs里 爾客Vs士砵亭

pot4：主Vs摩納哥客Vs阿士東維拉

基羅納

pot1：主Vs利物浦客Vs巴黎聖日耳門

pot2：主Vs阿仙奴客Vs AC米蘭

pot3：主Vs飛燕諾客Vs PSV燕豪芬

pot4：主Vs施洛雲客Vs格拉茨

史特加

pot1：主Vs巴黎聖日耳門客Vs皇家馬德里

pot2：主Vs阿特蘭大客Vs祖雲達斯

pot3：主Vs年青人客Vs貝爾格萊德紅星

pot4：主Vs布拉格斯巴達客Vs施洛雲

格拉茨

pot1：主Vs RB萊比錫 客Vs多蒙特

pot2：主Vs布魯日客Vs阿特蘭大

pot3：主Vs士砵亭客Vs里爾

pot4：主Vs基羅納客Vs比斯特

比斯特

pot1：主Vs皇家馬德里客Vs巴塞隆拿

pot2：主Vs利華古遜客Vs薩克達

pot3：主Vs PSV燕豪芬客Vs薩爾斯堡

pot4：主Vs格拉茨客Vs布拉格斯巴達

布拉格斯巴達

pot1：主Vs國際米蘭客Vs曼城

pot2：主Vs馬德里體育會客Vs利華古遜

pot3：主Vs薩爾斯堡客Vs飛燕諾

pot4：主Vs比斯特客Vs史特加

施洛雲

pot1：主Vs曼 城客Vs拜仁慕尼黑

pot2：主Vs AC米蘭客Vs馬德里體育會

pot3：主Vs薩格勒布戴拿模客Vs些路迪

pot4：主Vs史特加客Vs基羅納