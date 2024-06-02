歐聯決賽球評︱平民版皇馬紀律制勝　失去星味依然是歐戰最強王者

開賽前將大耳盃拿進場、完場後將大耳盃拿到頒獎台前，都是皇家馬德里名宿施丹；這位法國球王在2002年以球員身分，到2016至18連續3季以領隊身分，為皇馬稱霸歐聯（又稱：歐冠），或許沒有誰會比他更感歎，如今「平民化」的皇馬竟可輕鬆地以2：0擊敗多蒙特，第15次捧起歐聯錦標。

皇馬會長佩雷斯過去崇尚網羅最當打的球星，如今卻務實得多，反而讓「銀河艦隊」更為牢不可破。



開賽前將大耳盃拿進場、完場後將大耳盃拿到頒獎台前，都是皇家馬德里名宿施丹。（Getty Images）

施丹在2002年的歐聯決賽，一記左腳「窩利」射入奠定勝局的一球，助皇馬以2：1擊敗德甲的利華古遜捧盃，那時候，皇馬的隊長是西班牙傳奇中堅希亞路，其隊友還有費高、魯爾、卡路士、馬基列尼等，可謂粒粒皆星；會長佩雷斯及後繼續「一年一星」的政策，還羅致了朗拿度、碧咸等超級球星，可是卻無法再度捧走大耳盃。

12年後，皇馬才再度捧起歐聯錦標。佩雷斯一度下台，再次掌政後，繼續巨星政策，那時的陣容有炙手可熱的C朗拿度、加里夫巴利、賓施馬、迪馬利亞、華拉尼等，還有開啟了之後皇馬盛世的莫迪歷，以及今場入波的卡華積。

皇馬由卡華積打開多蒙特缺口，成為今屆贏波功臣。（Getty Images）

再過了10年，即今年的2024年，卡華積依然在陣，「老臣子」拿祖費南迪斯當年連後備席都未有資格填上，如今卻以隊長身分捧盃。

事實上，皇馬歷屆隊長都是顯赫一時的球星，除了之前提及的希亞路，接着是2014年捧盃的卡斯拿斯、2016至18連續3屆奪冠的沙治奧拉莫斯，以至2022年折桂的賓施馬；34歲的拿祖，在之前幾次皇馬捧盃時，最多都是後備而已。

「老臣子」拿祖費南迪斯當年連後備席都未有資格填上，如今卻以隊長身分捧盃。（Getty Images）

所以說，如今的皇馬，相比起之前20年，可說是最平民化的一隊，真正稱的上世界級的，可能只有德國老將卻奧斯（莫迪歷都退居後備了）及門將高圖爾斯。比寧咸雖然有極大潛力，但如果以他跟同樣穿著5號球衣的施丹相比，相信沒有人覺得兩人是同一級別。

今仗攻入一球的雲尼斯奧斯的情況類似，雖然他技術不錯，射術也不俗，但如果跟巴西前輩朗拿度相比，恐怕亦低了一至兩個檔次。

比寧咸與雲尼斯奧斯，目前級數難以跟昔日前輩比較。（Getty Images）

然而，這支「平民化」皇馬，卻踢得很有紀律性，他們於西甲聯賽以95分掄元，不單以10分拋離次席的巴塞隆拿，而且38場只失26球，防守非常穩健。他們在歐聯各仗中，同樣展現出這樣的風格，貌似沒有太多戰術，卻擊敗一個又一個對手，當中包括曼城與拜仁慕尼黑兩大勁旅。

安察洛堤第三度領皇馬贏歐聯，賽後被眾將高高拋起慶祝。（Getty Images）

事實上，皇馬主帥安察洛堤最擅長的不是強逼麾下迎合其戰術要求，反而他會按照手上兵將來制定戰術，譬如兩年前他手下還有賓施馬這樣技術全面的中鋒，所以陣式上可排出4-3-3；該法國老將今季轉投沙特，而安帥獲得的卻是英格蘭年輕中場比寧咸，他隨即將陣式改為4-4-2，安排比寧咸出任進攻中場，並完全開發其入球才華，他全季攻入23球，不單以19球成為球隊聯賽首席射手，還創下個人職業生涯新高，加盟首季即獲得西甲最佳球員榮譽。

皇馬簽入法國球星麥巴比的消息甚囂塵上，似乎只待官宣；不過，這名25歲鋒將與雲尼斯奧斯叠位，安帥到時又會怎樣排陣，作出怎樣的戰術，實在令人好奇，但可以肯定的是，他們依舊是歐聯賽事中，最熱門的王者。