歐聯決賽︱卻奧斯完美告別皇馬　拜仁高層看輕「當花王也沒資格」

今屆歐聯（又稱：歐冠）決賽，是34歲的卻奧斯（Toni Kroos）在皇家馬德里的告別戰，這位德國中場大師再次以表現證明，為何他是世界級中場。當皇馬處劣勢，他以擅長的死球幫助球隊，一次角球助攻替皇馬打開多蒙特缺口。

今次是他第六次高舉歐聯冠軍獎盃（在皇馬五次、在拜仁一次），效力皇馬10年，收穫22隻獎盃，絕對是球員中的人生贏家，曾幾何時，他卻被母會拜仁慕尼黑視若敝屣，時任CEO路明尼加一句：「你不是世界級球員」，拒絕給他加薪，24歲當打之年，僅以2500萬歐元被送走。

上帝關上他在拜仁的一度門，同時為他打開在皇馬的一扇窗，離開家鄉遠赴西班牙，結果飛得更高更遠，也教昔日小看他的一眾拜仁高層為放棄他而狼狽不已。



歐聯決賽︱卻奧斯以獎盃完美告別皇馬。（Getty Images）

遭拜仁高層睇小：「你不是世界級球員」

卻奧斯是個非常特別的球員，他速度不高，盤扭技術也不特別出眾，身高達1.83米，身材偏瘦並不健碩，身體對抗能力只屬平平。他的強項在於精準傳送以及控制節奏，即是表面看來不太搶眼，實際上對球隊卻很重要的球員。

16歲加盟拜仁青年軍，17歲已升上一隊，7年後已3度贏得德甲，亦曾在2012/13球季贏得歐聯冠軍，2014年夏天助德國捧起世界盃冠軍，生涯風光無限之際，他卻發現拜仁在2013年夏天簽入的國家隊隊友葛斯（Mario Götze）人工較他更高。

拜仁高層不重視卻奧斯，最終走寶。（Getty Images）

為葛斯失去卻奧斯

當時他跟球會合約僅餘最後一年，他向拜仁高層提出要求，人工跟葛斯看齊，卻遭拒絕，時任行政總裁路明尼加（Karl-Heinz Rummenigge）一句：「你不是世界級球員」，而且拜仁管理層認為卻奧斯太孤僻，缺乏舒韋恩史迪加或拿姆的領袖才能，時任會長漢尼斯（Uli Hoeness）一直對卻奧斯不肯在2011/12歐聯決賽主射十二碼，拜仁最後不敵車路士懷恨在心，認定他缺乏勇氣，難成大器。

就算卻奧斯是因為那年四強對皇馬互射十二碼中射失，才不願在決賽主射，漢尼斯仍拒絕放過他，一年後拜仁擊敗多蒙特封王，卻奧斯因傷未有上陣。2013年夏天哥迪奧拿成為拜仁主帥，同年夏天這支德甲班霸簽入葛斯，卻奧斯跟對方屬同一經理人旗下，得悉對方獲得拜仁全隊最高薪酬，身為球隊中場主力，卻奧斯要求人工跟對方看齊，拜仁高層對他有意見，拒絕要求，就算哥帥全力挽留仍無補於事。

拜仁為葛斯失去卻奧斯，實在得不償失。（Getty Images）

當時安察洛堤在皇馬張開雙臂歡迎卻奧斯，就是這樣，皇馬僅花2500萬歐元便得到卻奧斯。縱使跑得不快，技術也不是最出色，卻奧斯在班拿貝球場長年展現瀟灑與優雅，獨到的長傳、短傳，精準的罰球和死球，以及無論任何情況也冷靜過人的頭腦，他在安察洛堤和施丹麾下贏盡一個又一個獎盃，早已獲公認世界級球員地位，大巴大巴狠摑拜仁昔日一眾高層耳光。

拜仁看輕卻奧斯，皇馬和安察洛堤如獲至寶。（Getty Images）

拜仁眼見球隊送走卻奧斯失策走寶，漢尼斯離任後仍死心不息，2021年曾指卻奧斯踢法經已過時，「他的橫傳不能融入現代足球，現在比賽是踢直線的，球員獲得皮球後以速度帶波上前。」卻奧斯當時在社交媒體充滿諷刺意味地回應：「漢尼斯是個擁有豐富足球知識的人（但不足以上電視），他鮮會引起爭議，是個對自己完全平和的人，就跟他的花王差不多。」

卻奧斯這樣說當然全是反話，曾因逃稅入獄、又不時口舌招尤的漢尼斯，爭議自然不少，而他提到「花王」的原因，是當年漢尼斯曾說過，卻奧斯退役的時候，連當拜仁花王的資格也沒有。如今卻奧斯快將退役了，漢尼斯昔日愚蠢之言，又一次成為笑話。

歐聯決賽︱卻奧斯以歐聯冠軍獎盃風光完結球員生涯。（Getty Images）