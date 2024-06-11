歐聯決賽皇馬球迷唱辱華歌曲　中國大使館向球會交涉：言辭低俗

中國足球博主「球迷匯SHOWMI」今月初到倫敦採訪歐聯決賽時，有皇家馬德里球迷在鏡頭前高唱涉種族歧視中國人的歌曲。中國駐西班牙大使館昨（10日）晚發聲明，對個別皇馬球迷發表辱華言論感到震驚及憤怒，第一時間向皇馬交涉。皇馬回覆大使館表示譴責任何形式的種族歧視、排外仇外言行，認為這是個別球迷的行為，有違球會的價值及原則。



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在6月1日於倫敦溫布萊球場舉行的歐聯決賽，皇馬以2：0擊敗多蒙特捧盃。中國足球博主「球迷匯SHOWMI」賽後採訪慶祝的皇馬球迷，其中有位皇馬球迷問博主是否韓國人，博主回答是中國人，之後該皇馬球迷用西班牙語唱歌，並向博主稱歌詞的意思指皇馬贏得冠軍。後來，有懂西班牙語的網友指出，該球迷唱歌的內容涉種族歧視，侮辱中國女性。

就此事，「球迷匯SHOWMI」透過郵件聯絡西甲反種族歧視辦公室及皇馬的新聞官。西甲在周一以電郵回覆，表示收到博主的投訴及相關影片，對他的遭遇深感抱歉，已按既定程序處理，並向官方當局報告事件。此外，他表示已向倫敦警方報案，預約周三到當地警察局錄口供。他表示尚未收到皇馬的官方回應。

中國足球博主「球迷匯SHOWMI」分享西甲的回覆電郵。（微博）

中國駐西班牙大使館周一發表聲明：「駐西班牙使館注意到，近日皇家馬德里俱樂部個別球迷在採訪中發表辱華言論，言辭低俗，性質惡劣。我館對此深感震驚和憤怒，第一時間向皇家馬德里俱樂部提出嚴正交涉。」

大使館的聲明續稱：「皇馬俱樂部對上述個別球迷不當言行表示反對，強調皇馬俱樂部拒絕並譴責任何形式的種族歧視、排外仇外言行，認為這是個別球迷的孤立行為，有違皇馬俱樂部的價值和原則，絕不代表皇馬俱樂部以及廣大皇馬球迷的態度。皇馬俱樂部重視並熱愛中國球迷，重視與偉大的中國的友好聯繫，感謝中國球迷的垂愛，希望為西中友好繼續發揮積極作用。」