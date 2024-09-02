英超｜卡斯米路兩致命失誤變箭靶　坦赫格仍力撐：他會強勢反彈

英超「雙紅會」上半場，曼聯中場卡斯米路兩度犯錯，利物浦的路爾斯迪亞斯轉化為入球，紅魔鬼在奧脫福半場落後兩球，這名巴西中場半場被調離場，同時變成球迷們的箭靶，主帥坦赫格則對他投下信任一票，「他會強勢回歸」。



卡斯米路。（Getty Images）

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「在足球離棄你前提早離開。」上季季尾，加歷查向卡斯米路作出這忠告，希望這名32歲巴西中場知所進退。

卡斯米路今季依然是曼聯的正選之一，在奧脫福面對宿敵利物浦，曼聯保持後場組織攻勢的踢法，拍檔高比馬恩奴站位較前，卡斯米路則是負責轉守為攻的關鍵一員，當他控球在腳時，附近卻沒有太多傳球的選擇，只好冒險交出距離較遠的傳球，今仗上半場錄得37次傳球，其中10次傳失，正正反映這個問題。

此外，面對活力十足的利物浦中場線，加強逼搶的速率，令卡斯米路作出決定的時間減少，同時增加他的失誤次數，迪亞斯沒有犯規地篤走卡斯米路的腳下球，然後親自完成反擊，利物浦上半場領先兩球。

曼聯上半場兩個失球也與卡斯米路有關。（路透社）

32歲的卡斯米路活力十足，今仗表現不佳，主帥坦赫格決定在半場作出調動，但紅魔鬼早前放走麥湯米尼，新兵文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）未能趕及登場，坦帥只好換入小將高尼爾（Toby Collyer），今仗亦是這名20歲球員的英超地標戰。

高尼爾臨危受命，活力方面必定比卡斯米路為佳，他在下半場錄得3次成功攔截﹑3次搶回控球﹑7次對抗全數成功。高尼爾少有負責組織攻勢，下半場只錄得17次傳送，傳球成功率達82%。

高尼爾臨危受命，在雙紅會取得英超地標戰。（Getty Images）

英國《曼徹斯特晚報》給予這名小將4分，並指他在生涯英超首戰登場就是雙紅會，加上在中場的任務甚為吃力，表現掙扎也在所難免，而卡斯米路獲《曼晚》評為最差球員，僅得1分。

卡斯米路的表現遭網民狠批，「卡斯米路上陣就像十人應戰，他是球隊的負累」﹑「卡斯米路輕鬆成為全隊最差的球員」，更有網民希望他「原地退役」。這名巴西中場受到千夫所指，妻子在社交網站貼出家中的獎盃牆，疑似反擊網民的負評。

卡斯米路妻子發文，懷疑為丈夫抱不平。（Instagram截圖）

曼聯主帥坦赫格指，換出卡斯米路是戰術性調整，高尼爾可以增加中場線的活力，坦帥同時對卡斯米路充滿信心，「他（卡斯米路）是球隊中場線的關鍵球員，他過往展示過自己重要的一面，我深信他將在場上重拾這一面，我肯定他會強勢反彈。」