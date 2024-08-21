西甲熱話｜比寧咸半場「訓話」展大哥風範　名宿：天生的領袖

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）正式加盟皇家馬德里，夥拍祖迪比寧咸﹑雲尼斯奧斯及洛迪高組成超強進攻組合。皇馬在西甲揭幕戰意外賽和馬略卡，下半場開始前，四人之中年紀最輕的比寧咸向三名拍檔「訓話」，曾效力皇馬的荷蘭名宿施多夫直言這名英格蘭中場是「天生的領袖」。



歐洲超級盃｜麥巴比皇馬首戰即建功奪冠 「我單季可攻入50球」

擾攘多時，麥巴比如願加盟皇家馬德里，與祖迪比寧咸﹑雲尼斯奧斯及洛迪高組成進攻組合，這組合平均年齡為23.25歲，未來可期。

麥巴比加盟皇馬，前場組合更見華麗。（Getty Images）

皇馬在西甲揭幕戰作客馬略卡，四大球星悉數正選上陣，洛迪高在上半場13分鐘打開紀錄，惜下半場失守以1：1被追和，新球季首戰意外失分。

網上流傳一段片段，麥巴比﹑雲尼斯奧斯﹑洛迪高在下半場開始前，在球員通道傾談，比寧咸猶如「大佬」一樣緩緩走近，然後說：「你哋三個喺前面要完成進攻，因為要回後防守好辛苦。」身邊的麥巴比同樣認同比寧咸的說法，「這就是我要說的，我們必須完成攻勢。」

這個皇馬前場組合中，1998年出生﹑25歲的麥巴比是「大哥」，而21歲的比寧咸是當中年紀最小的，但卻偏偏由這名「小弟」比寧咸發號施令。皇家馬德里雖然該仗上半場取得入球，但半場僅錄得4次射門，比寧咸希望隊友多射門，而非不斷傳送，然後再交失波再回防，似乎這個組合仍要需時磨合。

皇家馬德里西甲首戰意外失分。（路透社）

曾效力皇馬的荷蘭名宿施多夫（Clarence Seedorf）在《Amazon Prime》的節目中，盛讚比寧咸是新一代的領袖，「他（比寧咸）是頂級的球員及球場上的領袖，就算他現時不諳西班牙語，但所有球員也注視他，一直散發着領袖的本色，即使他狀態有起伏，但他一直在場上努力發揮。」