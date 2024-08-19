西甲｜麥巴比聯賽首戰食白果 皇馬遭馬略卡逼和 安帥表不滿
撰文：威廉神
出版：更新：
基利安麥巴比（Kylian Mbappé）今夏高調加盟皇家馬德里，令西甲第一周，皇馬作客馬略卡的賽事備受矚目，惟這位法國球星未能立刻發揮在巴黎聖日耳門的影響力。
身價估值達1.8億歐元的麥巴比，今夏離開法甲並以自由身加盟皇家馬德里，令球迷對他期望極高，他在周中的歐洲超級盃、皇馬對阿特蘭大一戰中取得入球，助皇馬以2:0獲勝，來到西甲自然備受期待。
皇馬在聯賽第一周作客馬略卡，「麥總」一如所料正選上陣，皇馬也有個好開始，洛迪高（Rodrygo）在13分鐘打開紀錄，皇馬領先1:0。不過馬略卡踢法硬淨，更在下半場展開不久還以顏色，由維達穆里奇（Vedat Muriqi）扳平成1:1。
雖然皇馬有祖迪比寧咸、雲尼斯奧斯和麥巴比三大球星，卻始終無法再撕破對手防線；而麥巴比全場4次射門雖是全場比賽中最多，當中兩次中目標，但也無法轉化成入球，到補時6分鐘更有費蘭特文迪紅牌被逐，最終皇馬遭對手1:1逼和，未能全取3分。
皇馬主帥安察洛堤賽後談及球隊表現時也顯得甚為不滿，道：「今天我們不開心，我不想找藉口，我們要踢得更積極，但今仗我們能學到很多，因為很顯然地我們出現了問題。」他認為馬略卡表現出色，值得獲得1分，也指出皇馬整體防守不佳：「我們談防守時，要談的是全隊的態度、集體的付出。」
安帥認為皇馬踢太鬆散，「需要更加集中、更多團結。大家也許會覺得是前鋒的問題，但前鋒們向對手施壓時，如果中場不來幫忙、後衛也只是留在後場……這不是單獨某些人的問題。」
英超｜車路士人滿為患 史達寧不入名單求解釋 新帥回應露玄機英超開鑼｜曼城輕取車路士 新兵受傷新星出走 兵源真的足夠？英超｜夏蘭特及高華錫建功 曼城作客２：０贏車路士英超︱賓福特2：1勝水晶宮 領隊出口術艾雲東尼一日間上陣變缺陣英超開鑼︱阿仙奴破狼隊 阿迪達對症下藥 增板櫈深度再挑戰曼城史丹福大學成巴黎奧運大贏家 2016年畢業生江旻憓有份貢獻一金英超｜曼城作客車路士前 哥帥評價主要對手大談「前四心水」網球｜鄭欽文奧運後首個賽事16強止步 笑談金牌「不在我手上」C朗入球後艾納斯崩潰式反輸 延續本地錦標荒 一個動作表不滿