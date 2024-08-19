西甲｜麥巴比聯賽首戰食白果　皇馬遭馬略卡逼和　安帥表不滿

基利安麥巴比（Kylian Mbappé）今夏高調加盟皇家馬德里，令西甲第一周，皇馬作客馬略卡的賽事備受矚目，惟這位法國球星未能立刻發揮在巴黎聖日耳門的影響力。



身價估值達1.8億歐元的麥巴比，今夏離開法甲並以自由身加盟皇家馬德里，令球迷對他期望極高，他在周中的歐洲超級盃、皇馬對阿特蘭大一戰中取得入球，助皇馬以2:0獲勝，來到西甲自然備受期待。

麥巴比終在西甲登場。（Getty Images）

皇馬在聯賽第一周作客馬略卡，「麥總」一如所料正選上陣，皇馬也有個好開始，洛迪高（Rodrygo）在13分鐘打開紀錄，皇馬領先1:0。不過馬略卡踢法硬淨，更在下半場展開不久還以顏色，由維達穆里奇（Vedat Muriqi）扳平成1:1。

雖然皇馬有祖迪比寧咸、雲尼斯奧斯和麥巴比三大球星，卻始終無法再撕破對手防線；而麥巴比全場4次射門雖是全場比賽中最多，當中兩次中目標，但也無法轉化成入球，到補時6分鐘更有費蘭特文迪紅牌被逐，最終皇馬遭對手1:1逼和，未能全取3分。

皇馬在開季首仗便失分，安察洛堤對球隊表現甚為不滿。（Getty Images）

皇馬主帥安察洛堤賽後談及球隊表現時也顯得甚為不滿，道：「今天我們不開心，我不想找藉口，我們要踢得更積極，但今仗我們能學到很多，因為很顯然地我們出現了問題。」他認為馬略卡表現出色，值得獲得1分，也指出皇馬整體防守不佳：「我們談防守時，要談的是全隊的態度、集體的付出。」

安帥認為皇馬踢太鬆散，「需要更加集中、更多團結。大家也許會覺得是前鋒的問題，但前鋒們向對手施壓時，如果中場不來幫忙、後衛也只是留在後場……這不是單獨某些人的問題。」