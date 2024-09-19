歐聯｜曼城主場遭國際米蘭守和0:0 迪布尼半場傷出恐難鬥阿仙奴

根度簡完場前兩次近門頭槌，一次太正、一次高出，令曼城於今季歐聯首戰，始終未能撕破國際米蘭的防線，主場失分。歐聯漫漫長路，一次意外失分不足為患，倒是主將奇雲迪布尼半場傷出，很可能無法趕及對周末對阿仙奴關鍵一役復出，這或許更令主帥哥迪奧拿憂心。



曼城今仗有防中大將洛迪傷癒後首任正選，盡遣主力出戰，局勢上也穩佔主動，然而國際米蘭明顯有備而來，3-5-2陣式，當左或右中堅盯着夏蘭特，中路的阿沙比就會墮後一點包抄，3名中場查漢奴古、巴列拿及施連斯基亦囤積在中路，作為防線的屏障，因此曼城很難滲透，所以很多時就左至右、右至左般在外圍搓傳。

夏蘭特今仗受嚴密看管，未能取得入球。（路透社）

哥迪奧拿今仗讓迪布尼靠左，支援左翼基亞利殊，貝拿度施華則靠右，支援右翼施雲奴；然而，這卻是右腳配右腳，左腳配左腳，因此很多時兩邊進攻都多作內切，而鮮有落底傳中，偶爾一兩球就是憑迪布尼的高超技術，左路以右腳腳面拉西傳中，但這是靠個人能力，而非陣式戰術上發揮球員的特長，是以曼城的進攻變化不大。

在聯賽4場入了9球的夏蘭特，一來被緊盯，二來供應不足，也沒有太多入球良機，結果全場僅3腳射門，只有一腳中目標，預期入球值（xG）只得0.29，他個人曼城的第100個入球，還要等多一陣子。難怪這名挪威中鋒賽後捉住阿沙比密斟，還示意想交換球衣；從他的肢體語言及表情動作看來，似乎是大讚該36歲老將今場防守出色。

國際米蘭不是死守，反擊亦很有威脅，上半場馬古斯杜林有幾次埋門機會，但不是太正就是偏離目標；下半場後備入替的米希達利恩，也藉一次快速反擊，禁區內接應杜費斯右路傳中撞射高出，這是國米整場最佳入球機會。

根度簡完場前一記插水式頭槌攻門，卻告高出，未能助曼城在主場報捷。（路透社）

隨着後備入替的根度簡兩度頭槌攻門未竟全功，曼城最終只能以0：0悶和國際米蘭，這也是哥迪奧拿帶領「藍月亮」在歐聯42場賽事中，第2次未能取得入球。不過，哥帥賽後表示很滿意球隊的表現，他認為現在只是季初，球員之後會愈戰愈勇；他又盛讚國際米蘭道：「國米是防守的大師，而且由守轉攻亦做得非常出色。」

令哥帥更憂心的反而是迪布尼的傷勢，畢竟曼城在周日的英超「榜首大戰」將主場迎擊阿仙奴。哥帥說：「我還沒跟隊醫了解，所以明天再看看他的情況怎樣吧。」不過，33歲的迪布尼近年飽受各種傷患困擾，上季便因大腿後筋問題休養了幾個月，他今仗似乎弄傷鼠蹊，這也不是一個容易痊癒的部位。

歐聯賽果

主場比數作客

博洛尼亞0：0薩克達

布拉格斯巴達3：0薩爾斯堡

些路迪5：1施洛雲

布魯日0：3多蒙特

曼 城0：0國際米蘭

巴黎聖日耳門1：0基羅納