羽毛球｜中國世一男單石宇奇奧運後失戰意　「不知道該幹什麼」

中國羽毛球公開賽，男單世界排名第一的中國球手石宇奇周四（20日）在16強大比數不敵印尼球手金庭（Anthony Sinisuka Ginting），在主場黯然出局，他在賽後訪問中坦承有退意。



現年28歲的石宇奇，2014年在青年奧運會奪得男單金牌，成為林丹、諶龍後國羽的「希望之星」，然而登上成年賽事後，石宇奇在大賽一直無法成為冠軍，包括在世界錦標賽、亞運會、亞錦賽，在男單的最好成績都是亞軍。

石宇奇參加兩屆奧運會，都在8強止步，包括上月結束的巴黎奧運會。其實石宇奇在奧運前表現出色，於印度、法國、新加坡及印尼站都奪得冠軍，然而以世界排名第一的身份參與奧運會，仍在8強不敵泰國球手韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn），比分更是較大的12:21、10:21。

石宇奇由奧運開始表現再走下坡。（新華社）

奧運後，石宇奇連戰日本、韓國和中國賽，戰績也從日本站的季軍、韓國站的8強下滑到中國站的16強，他在主場更是11:21、8:21大比數不敵金庭出局。他早前在韓國站出局時，就曾自嘲是「最水世界第一」。

賽後，石宇奇接受訪問時，被問道為何為第二局以如此大的差距輸掉，他道：「傷病，心態各方面都缺一不可吧，打成這樣，哈哈。」但臉上毫無笑容。他續道，選邊的時候特意先選逆風的一邊，「正常來說單打會先挑順風嘛，就覺得自己想先調整，看有沒有沒什麼特別的方式，就是改變一下。」

媒體向他提問，為什麼還要打比賽？他道：「這個我已經回答過了吧，就是反正就是打得不好，就還是上班吧，反正你這個說不過去是吧。」

石宇奇28歲，不算年長，但也常受傷患困擾。（新華社）

談到國羽一代名將林丹曾建議石宇奇應先休息一段時間，石宇奇表示：「很難抉擇，或者說是也不知道該幹什麼，就是那種比較空白，比較混亂，就是說，說不清楚要到底需要做什麼才能改變現狀。」似乎相當迷惘。

最後，石宇奇也回應了球迷的擔心，但同時透露有考慮退役：「確實很多球迷非常關心這個情況吧，身體情況，我也覺得非常感謝，然後我也是希望看能不能想到底是繼續打，還是說，就是差不多就是結束這樣，反正就是在思考思考吧，現在我也說不清。」

中國女單「一姐」陳雨菲，早前也宣布暫別球場，表示會先調整身心，也未定何時回歸。