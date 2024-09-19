COROS SPARK RUN添新元素 新賽道新玩法 增跑會競賽

今年的COROS SPARK RUN將於12月14及15日舉行，今年將有新賽道，並加設「最速跑會獎」。



「COROS SPARK RUN」來到第三屆，繼續「一山一路」概念，意思即是參加一項路跑及一項山賽，完成的選手將獲冠「SPARKER」名銜。大會今屆加入不少新元素，例如路線方面，4個賽事都在西貢舉行，其中12月14日為路跑10公里及半馬，12月15日為23及52公里的越野賽。

「鷹鷹」曾進傑（右）將參加52公里越野跑，來自澳門的Vivi張盈（左）則參加23公里，曾小強（中）卻未決定賽程。（公關提供。）

今屆賽事精英雲集， 小強（Stone）、曾進傑（鷹鷹）、張盈（Vivi）、鄭文皓（Marcus）及郭豐霖（Jason）均會參加。

對於今次新賽道，曾進傑、張盈及曾小強都大讚西貢賽區，將挑戰23公里越野跑的Vivi說：「西貢本身給我的感覺是去潛水、食海鮮的地方，但我因為訓練越野跑，更深入踏足西貢，發現在這地方跑山，經常望到海，風景非常漂亮。」至於曾小強仍未決定參加哪一項賽程，他說較早前UTMB賽事期間改變身份為一眾香港參賽選手打氣，亦令他感到興奮及滿足，不一定要每次都參賽，特別是回憶當年自己比賽時的情景，十分回味。

鄭文皓上屆都有參加10公里路跑，但表示賽道很有挑戰性。（公關提供）

再次參加10公里路跑的鄭文皓提到，這賽道比一般10公里賽事更具挑戰性，因為上落斜頗多，而且賽道沒遮蔭，有時可能「很曬」，提醒跑手謹記補充水份。郭豐霖則會參加半馬，他表示：「頭1公里是平路，可以衝得好爽，之後陸續上斜，可以在1公里內攀升100米，因此跑手要留意體力分配。」

大會今屆亦加入全新競賽元素，以本地跑會為單位，增設「最速跑會獎」，分為「越野跑組」及「路跑組」，每個跑會只要有5人參加越野52公里加5人參加越野23公里，或5人參加路跑半馬加5人參加路跑10公里賽程，便可分別自動角逐，合計完成賽事10名選手的最快時間便能獲得冠軍，最高獎金達港幣5000元。

今次賽事受惠機構是香港防癌會，形象顧問Karl Hui（右三）將參加慈善接力賽。（公關提供）

今次賽事還加入了慈善元素，舉辦4棒接力形式的「10公里慈善英雄接力跑」，報名費將全數撥捐香港防癌會，香港防癌會將扣除必要開支後，用於「慈善愛心病床」服務。著名形象顧問Karl Hui亦獲邀參加慈善賽，他說：「家人曾經因癌症過身，希望可以幫助更多癌症病人，雖然我不是運動專家，但都想支持，因為運動是抗癌好重要的生活習慣，希望大家踴躍支持！」