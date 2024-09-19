羽毛球中國賽︱鄧謝敗陣港將全出局　石宇奇戴資穎止步續吹冷風

羽毛球中國公開賽16強階段續吹冷風，男單頭號種子石宇奇大敗予印尼真庭，賽事頭4號種子已先後下馬，女單山口茜率先晉身8強，惟戴資穎、東宗、韓悅三位種子球手已經止步。

港隊代表經過首圈賽事，只剩下32強輪空的混雙組合鄧俊文/謝影雪及女雙組合楊雅婷／楊霈霖，兩對雙打組合均在16強敗陣，港將全數出局。



鄧俊文/謝影雪中國賽16強出局。（資料圖片/夏家朗攝）

中國賽男、女單續吹冷風

奧運後賽期，不少球手都趁機休養生息，女單頭號種子安洗瑩、8號種子泰國球手革通（Supanida Katethong）退賽，有傷在身的2號種子戴資穎以及5號種子印尼的東宗、6號種子韓悅均在首圈止步，只剩下3號種子王祉怡、4號種子山口茜在奮戰，雙雙晉身8強。

男單情況也近似，首圈2至4號種子安賽龍、李梓嘉、李詩澧齊下馬後，擁有主場之利的中國球手、頭號種子石宇奇今日出戰16強賽事，竟以11：21、8：21大比數不敵印尼非種子球手真庭，頭4號種子全數止步，不過另外兩位中國球手均成功晉級，翁泓陽力戰3局挫周天成，雷蘭曦繼首圈挫安賽龍後再下一城，擊敗日本球手西本拳太。

羽毛球中國賽︱頭號種子石宇奇16強止步。（資料圖片/Getty Images）

鄧謝敗陣港將全出局

港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖首圈擊敗中華台北組合許尹鏸／林芝昀，16強面對二號種子、巴黎奧運銀牌得主劉聖書／譚寧，力戰下仍以18：21、12：21敗陣。

混雙賽事是星級球手退賽最嚴重的組別，8對種子球手中竟有5隊退賽，包括頭號種子、中國組合鄭思維／黄雅瓊。被列7號種子的港隊組合鄧俊文／謝影雪首圈輪空，16強賽事首度出場面對日本組合綠川大輝／齋藤夏，首局先勝21：10，可是之後以19：21、16：21連失兩局敗陣。鄧謝配出局後，港隊所有代表全軍覆沒，賽事8強混雙種子球手只剩下2號種子馮彥哲／黄東萍、3號種子兩對中國組合蔣振邦／魏雅欣。

鄧俊文/謝影雪早前告別香港主場。（資料圖片/夏家朗攝）

羽毛球香港賽｜鄧俊文謝影負中國蔣振邦/魏雅欣 輸0：2無緣決賽