歐聯｜大衛拉耶神級兩連撲拯救阿仙奴　阿迪達：人生見過最靚撲救

阿仙奴在歐聯作客阿特蘭大踢成0：0，得保1分。阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）表現神勇，在51分鐘先救出列迪古（Mateo Retegui）的十二碼，馬上再翻身撲出列迪古的頭槌補中，為兵工廠保住清白之身。

阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後盛讚大衛拉耶，認為這是他人生中見過最精彩的撲救之一。列迪古表示補中時沒有留意到大衛拉耶翻身起來那麼快，只望波沒有望龍門。大衛拉耶則表示運氣好才捉到路，並剛剛好夠快撲到補中，很高興不失球並為球隊拿到分。



大衛拉耶先撲出列迪古的十二碼。（網上片段截圖）

在48分鐘，阿特蘭大中場艾達臣荷西左路推進，嘗試憑速度壓入禁區，阿仙奴防中湯馬士柏迪未能及時攔阻，只好用「超技術」拉人。經VAR覆核後，裁判確認阿特蘭大獲得十二碼。在51分鐘，列迪古操刀，大衛拉耶撲向左下角，將射門救了出來。

不過，皮球剛好落到列迪古眼前，他頭槌一頂，頂向中路補中。落地後的大衛拉耶翻身快，馬上起來，趕回去再飛身在門線前撲出列迪古的頭槌，為阿仙奴保持不失，全場踢成0：0。

大衛拉耶落地後發現，皮球彈回中路，列迪古頭槌攻門。（網上片段截圖）

列迪古頭槌頂向中路，大衛拉耶翻身夠快，剛好撲出。（網上片段截圖）

對於下半場的精彩兩連撲，29歲的大衛拉耶賽後說：「我很幸運，可以捉到路及救出（十二碼）。撲到補中也是運氣好。我剛好夠快起到身及撲出。可以保持清白之身，又幫到球隊拿到分，實在高興。」

撲十二碼前，大衛拉耶到場邊與門將教練簡拿密斟。（Getty Images）

當裁判用VAR檢查阿特蘭大的十二碼是否成立時，大衛拉耶與阿仙奴的門將教練簡拿（Inaki Cana）密密斟。大衛拉耶說：「花了很長時間才決定到那球是否十二碼，所以我決定行到場邊，跟門將教練討論我應該撲什麼位置，不應撲向什麼地方。在各方面，他都幫了我很多，所以都要肯定他的功勞。」

至於射失十二碼兼無法補中頂入的阿特蘭大前鋒列迪古，賽後解釋補中頭槌角度欠奉的原因，他說：「我看不到門將已經起來，當我見到他的時候已經太遲。他的十二碼撲救很精彩，但我在補中時犯錯。我留意不到他那麼快就翻身起來。我太專注在皮球上，沒有看到門將。我的感覺很差，因為用一場勝仗開啟歐聯之旅是十分重要的。」

列迪古的十二碼被大衛拉耶撲出。（Getty Images）

列迪古續說：「我對隊友感到抱歉，因為我們踢了一場好比賽，但我犯了一個錯誤。不過，我們會從失誤中學習。十二碼後，全隊都過來安慰我，包括教練也是。我們真的很想為主場球迷帶來3分。」

大衛拉耶成為今場阿仙奴力保1分的重要功臣。（路透社）

阿仙奴領隊阿迪達賽後認為球隊表現不過不失，他說：「我們開局踢得非常好，控制了比賽，在重要的區域踢出想要的表現，並創造到一兩次機會。不過，之後我們頻頻失控球，找不到節奏及勢頭。除了十二碼外，幾乎沒有失球的機會。在那球十二碼，可能是我人生中見過最精彩的撲救之一。」

「拉耶今場的表現令人難以置信！我們尾段還有兩個黃金機會。這場不是英超，禁區內的控制十分重要，無論是入球，還是失球的機會也不多。從今場比賽所見，我看到很多正面的東西，但當然要改善的地方也多。」