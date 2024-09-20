F1｜國際汽聯考慮向車手施「爆粗禁令」　韋斯達賓諾里斯齊反擊

F1（一級方程式）今周舉行新加坡站，然而焦點話題落在國際汽車聯盟（FIA）主席蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）希望車手能減少在無線電「爆粗」，言論即惹來一眾車手反彈。



蘇拉耶姆日前接受賽車媒體motorsport.com訪問時，表示希望改變F1直播的內容風格，由於F1賽事直播中，會挑選車手部份無線電內容播出，他特別指出車手應更小心言行：「我們要在我們的運動——即賽車運動——和Rap音樂間劃下清晰的界線，我們不是Rap歌手，他們每分鐘說幾多次那個F字頭的字？我們不想那樣，他們是他們，我們是我們。」

蘇拉耶姆以往曾是越野車手，他表示自己明白比賽時的情緒，但認為需要堅持某些標準，「我明白的，作為車手，有些時刻會很躁火，例如對手靠近、擠壓你的時候，以前我身處在這種情況下，我也會憤怒。但同時間，我們也要注意自己的品行，要當個負責任的人。」

蘇拉耶姆認為需要限制車手在無線電的言論。（Getty Images）

他又認為，現在科技更先進，車手的一切言行都有機會被轉播、紀錄，「想想看，當大家跟小孩一起看比賽，但有人在比賽中說許多髒話，你的小孩或孫子會說什麼？如果作為長輩，你很喜歡賽車，你又要如何教育下一代呢？」他表示，目前已採取行動，減少播出有粗口的無線電。

不過，車手對蘇拉耶姆的意見普遍不認同，麥拿侖的諾里斯坦言：「車手們就是一群置身在高壓、緊張環境，還要不停地戰鬥、會遇上嚴重意外的一群人，他們（指FIA）說出來當然容易，但在賽道上比賽的是我們，而我們為此付出一切心力。我們比賽時心率很高，對賽車也充滿熱情，自然會說出一些不怎麼好聽的話，但這是因為我們在盡力，所以當事情不如預期時就會不高興。」

他認為，如果觀眾認為車手在無線電「爆粗」有問題的話，可選擇收看其他賽事：「我覺得車手無線電的內容很酷、也很刺激，人不僅會說好話，如果只想聽正面溫柔的說話，還有很多運動可以選擇。」

諾里斯認為，觀眾如果無法接受聽到粗口，可以選擇其他項目。（Getty Images）

韋斯達賓也道：「世界改變了不少，但我覺得不播（有粗口的無線電）出街已足夠，或者乾脆不讓觀眾聽無線電，這比限制車手言論更有效。因為，有時候，說F開頭的字不一定是很負面的意思，例如有時我會說，『車子性能不行，這車子真的Effed（Fxxked）』，這是在說事實。」

他續指：「而且，我們也不是5、6歲的人了，而且就算5、6歲的小孩看比賽，就算家長不讓他們看，他們長大的時候也會學懂講粗口，（限制車手言論）根本不會改變任何事。」

韋斯達賓認為，比起限制車手，選擇不播無線電會更好。（Getty Images）

咸美頓則認為，要在處罰和表達自由之間取得平衡，認為車手不是機器人，也會有情緒，並認為蘇拉耶姆的說法有問題：「他以Rap歌手做例子，是一種核板印象，很多Rap歌手是黑人，而他說，『我們跟他們不一樣』，我覺得這種說法，有點種族歧視的成份。」