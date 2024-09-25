全紅嬋大曬與男神們合照　巧妙回應教練陳若琳尷尬問題：秤不了

大受歡迎的中國跳水運動員全紅嬋日前出席「灣區升明月」的音樂晚會，與多名體育及演藝界名人合照。在今日（25日）凌晨，17歲的全紅嬋更新微博，分享多張在晚會上的合照，包括她與曾舜晞、黃曉明、樊振東同框的照片，並留言一句「不是大家都這麼帥啊」。

此外，全紅嬋昨（24日）晚出席一個直播節目時透露，之前一晚被教練陳若琳問及體重，她說：「我回答她，這裏沒有秤，秤不了。」最近全紅嬋放假，內地傳媒稱她在飲食方面「放飛自我」，在今月初時，陳若琳曾在社交網站留言，指全紅嬋「小臉圓了不少」，令全紅嬋發出一張「不敢吭聲」的圖片回應。



全紅嬋在社交網站分享多張在「灣區升明月」音樂晚會上的合照，並標注了曾舜晞、張譯、黃曉明、樊振東、劉清漪。（全紅嬋微博）

全紅嬋在社交網站分享多張在「灣區升明月」音樂晚會上的合照，並標注了曾舜晞、張譯、黃曉明、樊振東、劉清漪。（全紅嬋微博）

「灣區升明月」2024大灣區電影音樂晚會過去周日（22日）在澳門舉行，家鄉在湛江的廣東運動員全紅嬋都有出席，她的風頭更勝一眾歌星影星，不少人爭相與她合照。全紅嬋除了在台下欣賞節目，亦有上台合唱歌曲《大中國》。

在今日凌晨，全紅嬋更新微博，分享她在晚會上的照片，包括她與影星曾舜晞、張譯及黃曉明的合照，另外她亦有跟乒乓球手樊振東合照。男神以外，全紅嬋亦有分享女子霹靂舞運動員劉清漪的照片。她在微博上留言「不是大家都這麼帥啊」。

全紅嬋在社交網站分享多張在「灣區升明月」音樂晚會上的合照，並標注了曾舜晞、張譯、黃曉明、樊振東、劉清漪。（全紅嬋微博）

全紅嬋在社交網站分享多張在「灣區升明月」音樂晚會上的合照，並標注了曾舜晞、張譯、黃曉明、樊振東、劉清漪。（全紅嬋微博）

全紅嬋表示被教練陳若琳問到體重，她回答沒有秤，秤不到體重。（微博影片截圖）