體育熱話｜全紅嬋中秋團圓飯幫烏龜洗澡　童心未泯獲網民大讚可愛

奧運跳水3金得主全紅嬋，自巴黎奧運後人氣急升。這名17歲小妮子向來喜歡烏龜公仔，適逢中秋佳節，家中準備團圓飯時，她在一旁為烏龜洗澡的影片隨即在微博瘋傳。



全紅嬋一向鍾情烏龜公仔，巴黎奧運獲觀眾送上兩大袋公仔，被記者要求展示獎牌時甚至空不出手，早前中國運動員訪港時，不少香港觀眾亦為她送上同樣禮物。

早前中國運動員訪港時，觀眾席拋下不少全紅嬋喜歡的烏龜公仔。（夏家朗攝）

日前其胞兄全進華在抖音發布影片，與家人在家鄉湛江團聚，全進華本人下廚準備中秋團圓飯，影片中能看到全紅嬋在一旁幫忙洗烏龜——是真的烏龜。

全紅嬋為烏龜洗澡，不亦樂乎。（抖音截圖）

「全進華做菜全紅嬋幫洗烏龜」隨即登上微博熱搜，她在一個大鐵盤中，為約10隻烏龜洗澡，並在隨後把自己的烏龜公仔放入其中，引來家人哈哈大笑，亦讓網民大讚可愛。

全紅嬋幫烏龜洗澡，還把自己的烏龜公仔放在一起。（抖音截圖）

有網民好奇全紅嬋洗烏龜，是否用作食材。影片未有提及，不過從飯桌上的食物來看，似乎不見烏龜身影。

全紅嬋與家人的中秋團圓飯，可見十分豐盛。（抖音截圖）

全紅嬋胞兄全進華，近期亦成為內地網民關注對象，內媒《第一財經》指8月7日、8日期間，全進華的抖音粉絲數量增加逾100萬，目前粉絲數目為309萬。

不過全紅嬋父親在接受《央視網》訪問時表示，全進華在2020年、即全紅嬋奪冠前便已開始直播售賣水果，目的是為當地農民解決滯銷問題，否認兒子「蹭妹妹熱度」。

相關影片（抖音）