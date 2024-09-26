新世界地震｜鄭志剛傳退任CEO　曾邀張家朗宣傳小劍神計劃

新世界行政總裁鄭志剛盛傳退任公司相關職務，並由前發展局局長﹑新世界首席營運總監馬紹祥接任。鄭志剛上任後，主理啟德體育園計劃，而且推行不少運動相關的計劃。



01獨家｜鄭志剛將退任新世界CEO 改任非執行副主席

《香港01》獲悉，鄭志剛將退任CEO一職，轉任新世界非執行副主席，其公司新世界及新百貨宣布停牌，並將在今日（26日）舉行業績記者會，預料將公布事項。

張家朗與鄭志剛。（資料圖片/黃寶瑩攝）

鄭志剛上任後，新世界與新創建在2018年投得啟德體育園的計劃，是其中一個主打的發展項目。啟德體育園園區面積約28公頃，2019年開始施工，預料今年底竣工，明年初正式開幕，當體育園啟用後，預料不少本港的體育活動也在啟德發生。

張家朗在東京奧運首度奪金，香港掀起一股劍擊熱，鄭志剛牽頭的「飛越啟德運動基金」特意推出「小劍神」培訓計劃，招募450名基層小學生，提供為期一年的有系統的劍擊訓練，希望發掘「未來劍神」，計劃同時找來張家朗任宣傳大使。

張家朗任大使發掘「小劍神」 目標巴黎奧運奪牌為一個人

鄭志剛舉辦「小劍神」計劃，更邀得張家朗任宣傳大使。（資料圖片/黃寶瑩攝）

除了劍擊，新世界旗下的香港高爾夫球及網球學院，早年與由拿度開辦的網球學校合作，將拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）引入香港，亦是亞洲首個拿度網球中心，希望為本地網球手提供世界級的訓練。