F1｜列卡度落實被炒新秀「坐正」　Netflix人氣王生涯或無聲落幕

F1（一級方程式）人氣車手列卡度（Daniel Ricciardo）上周在新加坡站，突然傳出即將遭撤換，他本來效力的紅牛「二隊」RB周四（26日）終發文，宣布列卡度即時離隊，今季餘下6站會由新秀羅臣（Liam Lawson）取而代之。

列卡度昔日在紅牛車隊表現突出，更是F1踏入「Netflix時代」之初的主角，然而幾個關鍵決定，令他的生涯失速急墜，或許就此無聲告別F1。



新加坡站排位賽後，紅牛計劃以羅臣取代列卡度的傳聞立刻升溫，當時正賽之後，列卡度在戰車內久久不願離開、賽後受訪時眼泛淚光坦承或是自己的F1最後一戰，媒體也紛紛作出告別式報道，惟因紅牛官方一直沉默，列卡度也沒有獲得正式的告別。

列卡度在新加坡站後強忍淚水，當時車隊一直沒有證實他被炒的傳聞。（Getty Images）

到了今周四，RB才在社交媒體發文表示「謝謝列卡度」，並以領隊梅基斯（Laurent Mekies）的三句說話發文：「車隊的每一位都希望感謝列卡度兩季以來的努力，他在賽道內外都是個紳士、笑容也從未停止，我們會掛念他，他在紅牛大家庭裏會有特別地位。」

車隊相隔良久才再發文，沒有提及列卡度，僅宣布：「羅臣會在最後6站比賽，與角田裕毅一起為我們爭取積分」。列卡度的生涯，就是這樣輕輕地結束，然而回顧他年輕時，確實是近年F1最有影響力的車手之一。

將慶祝香檳倒入戰鞋內喝下的「Shoey」曾是列卡度的經典。（Getty Images）

現年35歲的列卡度來自澳洲，作為紅牛車隊青訓產品的他2011年在HRT車隊展開F1生涯，翌年效力紅牛二隊（Toro Rosso），到2014年正式「升班」到紅牛車隊，取代老將韋伯。

當時的紅牛並非最頂尖車隊，往往遭平治及法拉利等勁旅壓制，但列卡度在紅牛的第一季便獲得3次分站冠軍，最終力壓四屆世界冠軍華迪爾，獲年度季軍，獲看好成為未來的世界冠軍車手。

他到2018年離開紅牛前，一共獲得過7次分站冠軍，當時與年少的韋斯達賓做隊友，表現不落下風。列卡度憑着場外的風趣談吐和陽光笑容，場內鬥車卻狠辣且技術高超，極受車迷歡迎。

2018年摩納哥站，列卡度奪得分站冠軍，當年意氣風發的他墜入泳池內慶祝一幕成為經典。（Getty Images）

不過，列卡度在2018年中突然宣布季尾離隊，並在2019年會轉投雷諾車隊，簽約兩年，震驚各方。曾是兩屆世界冠軍車隊的雷諾，銳意圍繞列卡度發展，希望重返輝煌，而列卡度在當時位列中游的雷諾表現出色，2020年兩度登上頒獎台。不過，2020年初全球新冠疫情爆發之時，列卡度卻又宣布「跳槽」，今次是另一支昔日冠軍、顯示莫大躍進的麥拿侖車隊。

列卡度在雷諾時表現出色。（Getty Images）

列卡度在麥拿侖與比年輕他10歲的諾里斯做隊友，但兩年間，表現可說是完敗，唯一高光時刻是2021年在意大利蒙札站上奪得生涯第8次、也很有可能是最後一次的分站冠軍。2022年，列卡度表現仍無起色，麥拿侖宣布在合約本身尚餘一年下，提早結束合作。

列卡度當時仍未放棄，2023年，他回歸紅牛車隊出任第三車手，負責測試戰車及駕駛模擬器，結果在同一年年中，紅牛二隊（當時名為艾法托利）的迪維斯表現不佳，紅牛決定在季中以列卡度取代他，列卡度因此回歸正式車手的行列，更以重返「大牛」紅牛車隊作目標。

但列卡度回歸後不久，在荷蘭大獎賽一次炒車意外令他的手腕骨折，當時羅臣已暫代他出戰5場比賽，也埋下了今日「坐正」的伏筆。列卡度傷癒復出後，一直無法交出具說服力的表現，也無法擊敗隊友角田裕毅，別說是回歸紅牛車隊，最終連自己的席位也無法保住。

當然，列卡度對F1貢獻良多，除了曾是最佳車手之一，Netflix紀錄片《F1：極速求生》在2018年上映第一季、F1在全球人氣急速暴升，列卡度也功不可沒，當時平治和法拉利都不願參與拍攝，但在市場推廣不遺餘力的紅牛則願意配合，列卡度因而成為首兩季紀錄片的主角，曝光極多、成功「圈粉」，將許多現今的車迷拉入F1，F1的價值隨之急升，列卡度功不可沒。

列卡度的生涯或許就此結束。（Getty Images）

列卡度在2017年巴庫站的精彩爬頭、到2018年在摩納哥站墜入泳池慶祝分站冠軍，已恍若隔世，最終紅牛對於徹換這位昔日功臣僅是「冷處理」，列卡度很有可能就此無聲無息地結束F1生涯，大概當日在摩納哥頒獎台上，以其標誌式「Shoey」（將香檳倒入賽車鞋並喝下）慶祝之時，他也沒想過自己的生涯結束一刻，是連賽季最後一站也未能參與、也沒機會與車迷和一眾F1人士好好道別，只能以車隊社交媒體短短幾句劃上句號。

不過這正是「割喉式」的F1——列卡度曾取代過別人，如今也遭取代，只是這項運動的新陳代謝。在F1，無論在高峰時有多絢麗奪目，一切也會如煙火，消散時也可無聲無息。列卡度當年是否留在紅牛車隊就會有好結局？他真的鬥得過「韋少」嗎？如果他沒有去麥拿侖呢？一切都只能留下「如果」，但相信列卡度的名字，在車迷心裏仍留下了美好回憶。