皇馬巴塞傳奇球星12月訪港踢表演賽　兩名宿下周率先亮相公布陣容

今年12月，香港將迎體壇盛事，將有30名曾效力皇家馬德里與巴塞隆拿的球星訪港，在香港大球場為本港球迷獻技。



2003年皇家馬德里「六條A」的銀河艦隊訪港，曾造成全港轟動，至今仍為不少球迷津津樂道，亦是多年來足球勁旅訪港的經典一戰。

2003年皇馬訪港，在香港大球場留下經典一戰。（Getty Images）

時隔21年，皇馬球星再度訪港，與其西甲死敵巴塞隆拿名宿，在TIMEWOW﹑World Football Legends (WFL)及ACO Media聯合主辦下，合演「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 - 皇家馬德里傳奇 對 巴塞隆拿英雄」，屆時將集結超過30位國際知名的名宿。

主辦單位周三（26日）公布宣傳片，回顧當年皇馬訪港盛況，並預告今次賽事，巴塞名宿沙維（Xavi）、大衛韋拿（David Villa）、佩奧爾（Carles Puyol）都多次出鏡；宣傳圖片上，尚有羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）、費高（Luis Figo）、卡斯拿斯（Iker Casillas）等，佩奧爾亦有拍片為賽事宣傳。

賽事主辦方同時宣布，巴塞傳奇球星路爾斯加西亞（Luis Garcia）及皇馬名宿摩連迪斯（Fernando Morientes），將會在10月3日（下周四）率先訪港，並舉行新聞發布會，屆時將公布表演賽詳情，以及兩隊球星陣容。

巴塞傳奇球星路爾斯加西亞。（右，Getty Images）