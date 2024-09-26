英格蘭聯賽盃｜阿仙奴小將撐場大勝保頓　阿迪達有一心願期望實現

英格蘭聯賽盃第三圈，阿仙奴主場以5：1大勝保頓。

由於周六還有英超賽事，「兵工廠」今場派出不少小將，門將積波特（Jack Porter）便只有16歲，一舉打破賽事最年輕門將上陣紀錄。領隊阿迪達賽後更笑稱，不少球員今早還要上學。



阿仙奴由迪格蘭賴斯在16分鐘先開紀錄，之後小將溫拿尼（Ethan Nwaneri）梅開二度，加上史達寧及夏維斯各入一球，保頓只有艾朗哥連斯（Aaron Collins）在下半場「破蛋」，最終兵工廠以5：1大勝對手。

史達寧攻入加盟阿仙奴後首球。（Getty Images）

「兵工廠」今場派出不少「大冧把」的小將，攻入兩球的溫拿尼現時只有17歲，2022年9月他在英超後備入替，以15歲181天打破英格蘭頂級聯賽最年輕上陣紀錄，今場是他首次在一隊正選出戰。

溫拿尼表示十分興奮，亦高興能幫助球隊晉級。他賽後更獲球迷送上「溫拿尼是我們一員」的歌聲：「一間你深愛並在那裏成長的球會，能得到球迷這樣送上歌聲，感覺真的很好。」

他又形容首次正選感覺很不真實：「我生命中有接近16年都想要這個機會，終於實現的感覺實在太瘋狂……我亦想上陣更多。」

17歲的溫拿尼，首次代表阿仙奴正選上陣便梅開二度。（Getty Images）

球隊另一名備受關注的小將，是只有16歲72天的門將積波特。由於阿仙奴正選門將大衛拉耶受傷，球隊二號門將尼圖外借，今夏簽入、只有16歲的錫福特（Tommy Setford）又受傷，於是積波特便臨危受命，負責把守阿仙奴大門。

這名英格蘭U17國腳，今仗打破聯賽盃保持61年的最年輕門將上陣紀錄，此前保持者為Martin Townsend，他在1963年代表富咸上陣時只有17歲3個月，但積波特此戰一舉將紀錄推前逾12個月。

積波特打破聯賽盃塵封61年的紀錄。（Getty Images）

ESPN報道指，積波特在下年年滿17歲前，都不能簽署職業合約，因此目前跟阿仙奴只是簽了獎學金條款。

雲加執教年代，阿仙奴便以重視年輕球員著稱，一隊中有不少自家青訓球員。不過近年這情況不再，目前兵工廠一隊陣容中，只有布卡約沙卡為自家出產，另有尼基迪亞（Eddie Nketiah）及門將海恩（Karl Hein）外借。

布卡約沙卡為目前阿仙奴陣中，唯一自家青訓產品。（Getty Images）

領隊阿迪達笑指，今場比賽有些球員在同日早上還要上學：「你可以看看他們的臉，他們很興奮！他們有些明天也要上學。」這名領隊續稱，年輕球員可通過今場比賽，看到球隊大門為其大開：「（他們的夢想）可以實現，希望這一訊息能夠傳遞予他們。」

阿仙奴今場派出不少年輕小將。（阿仙奴X）

他對今場勝仗十分滿意，認為給予青訓隊成員不少上陣機會，同時又能獲勝，形容是美好一夜：「今晚也要歸功於青訓隊，他們提供了球員，為球會作出貢獻，所以我覺得對球隊而言，這也是很正面的一晚。」

今場為球隊青訓發展出一分力，被問到會否夢想有一天，以全部自家青訓產品正選出戰，阿迪達回答：「我有很多不同的夢想，你說的這個很不錯，也很正面。如果這成為現實就好了，我會很樂意執教。」