游泳｜池江璃花子宣布白血病「完全緩解」　用5年書寫不放棄故事

日本泳界抗癌名將池江璃花子，周三（26日）在社交網站報告喜訊，指接受幹細胞移植5年後，目前病情已完全緩解。

回顧這5年，她形容十分漫長及痛苦，但認為在游泳面前，「沒有逃避這個選擇」。



池江璃花子在日本保持16項游泳紀錄，其中有11項來自個人項目，亦贏過6面亞運金牌。不過2019年她患上白血病，專心治療10個月後又重回泳池訓練。

池江璃花子曾奪6面奧運金牌，包括50米及100米的自由泳、蝶泳。（Getty Images）

周三她在Instagram宣布，接受（幹細胞）移植5年後，現在已「完全緩解（原文：完全寬解）」。根據日本國立癌症研究中心解釋，完全寬解即「症狀及檢查都沒有異常，身體已回復正常機能狀態」。

池江指，出院後的生活比想像中辛苦，亦有患上其他大病，曾因此感到過痛苦，但健康的時候，也會常常忘記自己患病。

這名目前24歲的女泳手感嘆，過去5年十分漫長，即使現在回想也是如此：「不過在這5年間，能夠參加2次奧運，讓我覺得非常高興。」今年巴黎奧運，池江璃花子晉身100米蝶泳半決賽，但總排名第12無緣決賽；混合400米混合泳接力、女子400米混合泳接力則同樣進入決賽。

池江璃花子有參戰今屆巴黎奧運，並在兩項接力賽晉級決賽。（Getty Images）

「競技方面，游泳讓我感覺幸福、痛苦、空虛和不甘。在我心目中，沒有逃避這個選擇，之後我也會與自己鬥爭，全力以赴面對比賽。」池江璃花子亦感謝家人、老師、護士、同伴及一直支持自己的人。在文章最後，她還留下一行小字，寫着「5歲生日」。