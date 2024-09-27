羽毛球．澳門賽｜港隊男單兩代表力爭包辦決賽　鄧謝配八強止步

港隊的羽毛球隊男單代表力爭在澳門公開賽包辦決賽，李卓耀﹑伍家朗及吳英倫在八強戰分途出擊，伍﹑吳兩人順利過關，若然明日兩人再下一城的話，有望上演「全港隊」決賽，李卓耀則不敵新加坡球手。

至於混雙的頭號種子﹑港隊組合鄧俊文／謝影雪直落兩局不敵馬來西亞組合，無緣四強。



三名港隊羽毛球男單代表，李卓耀﹑伍家朗及吳英倫齊躋身八強，惟未能包辦四強其中三席。伍家朗直落兩局擊敗印度的施里簡夫（Srikanth Kidambi），而在香港賽打出驚喜的吳英倫力戰三局力克日本球手秦野陸，李卓耀卻以18：21及16：21遭新加坡球手鄭加恆淘汰。

兩名港隊代表分別處位不同區域，若然伍家朗與吳英倫分別淘汰印尼及鄭加恆的話，男單有望上演「全港隊」決賽。

吳英倫力戰三局擊敗日本球手過關。（資料圖片／夏家朗攝）

混雙方面，今次賽事頭號種子鄧俊文／謝影雪與馬來西亞組合許邦榮／鐘舒韻爭入四強，惜「鄧謝配」直落兩局18：21及18：21落敗，無緣晉級。