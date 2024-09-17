羽毛球｜陳浩源夥比利時籍香港選手登混雙世界第一：擦邊圓一圓夢

香港殘疾羽毛球運動員陳浩源，在巴黎殘奧輪椅羽毛球WH2級男子單打奪得銀牌後宣布退役。他於周二（17日）分享，與比利時籍香港選手杜文琪合作，在混雙項目名列世界之首：「終於做到世界第一！」



2020東京殘奧贏得輪椅羽毛球WH2級男子單打銅牌後，陳浩源在巴黎殘奧再獲銀牌。他目前WH2級男單世界排名第2，在WH1-WH2混雙項目，則與比利時籍香港選手杜文琪一同排在世界第1。

查看世界羽聯（BWF）官網，其實他們在第26比賽周，即今年6月25日，便超越意大利球手Yuri Ferrigno及秘魯球手Pilar Jauregui的組合，登上排名榜首。

陳浩源/杜文項在WH1-WH2級別混雙排名世界第1。（BWF官網截圖）

陳浩源表示混雙雖非殘奧項目，「但點都好，喺圓國際賽生涯嘅時候，俾我擦邊圓一圓夢」。

他指香港沒有其他輪椅羽毛球選手，因此只能夥拍比利時籍的杜文琪（To Man-Kei）作賽，還特別提到對方有香港身份證。杜文琪今年38歲，目前在WH1級女單排名第3，曾在世錦賽贏得1銀1銅。

比利時籍香港選手杜文琪，目前在目前在WH1級女單排名世界第3。（Getty Images）

根據官網紀錄，兩人自2023年6月18日至今，在6項賽事中贏得5金1銀佳績，當中包括在巴林國際殘疾羽毛球錦標賽（Bahrain Para Badminton International）獲兩連冠。杜文琪在Instagram限時動態中轉發陳浩源帖文：「哈哈，世界排名第一也不錯。感謝我們合作的這段最後回憶。」