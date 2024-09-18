羽毛球中國賽｜香港賽奪冠後三天遭復仇　安賽龍32強爆冷出局

安賽龍（Viktor Axelsen）日前在香港公開賽打出統治級表現，然而周三（18日）出戰BWF世界巡迴賽1000級別的羽毛球中國公開賽，首輪32強便爆冷出局，而淘汰他的，正是日前香港公開賽決賽對手雷蘭曦。

除2號種子安賽龍外，賽事3號種子李梓嘉、4號種子李詩澧亦同樣被淘汰。



巴黎奧運衛冕男單冠軍後，丹麥球手安賽龍在日前屬世界巡迴賽500級別的香港公開賽首度復出，即在整個賽事不失一局情況下奪冠，當時還稱對自己有出色狀態喜出望外。

安賽龍日前在香港公開賽決賽，擊敗雷蘭曦封王。（梁鵬威攝）

今次參加1000級別的中國公開賽，安賽龍名列2號種子，首輪32強對手雷蘭曦，世界排名第28，在周日（15日）香港賽才被他以21：9、21：12輕鬆擊敗。然而今場交手，雷蘭曦先以21：19贏得首局，第二局安賽龍打出21：17追成平手。

決勝局雷蘭曦一直保持領先優勢，終以21：16再下一城。勝出後，這名中國選手立即躺在地上，雙手握拳怒吼。在主場「屠龍」之餘，雷蘭曦更在香港賽過去僅3天後報仇成功，讓安賽龍衛冕夢碎，在中國一輪遊後便告出局。

勝出後，雷蘭曦激動地躺在地上握拳慶祝。（微博影片截圖）

賽後被問到兩場比賽之間做了哪些變化，雷蘭曦表示今天場地的風較大，速度比較快，所以心理上更為進取：「其實每一分我都更多地去釋放自己，每一分都去拼，每一個球都去救，所以今天不管是失誤降低了，還是我速度比較快，我覺得就是每一分拼出來的結果。」

今年26歲的雷蘭曦，此前未曾贏過BWF世界巡迴賽100級別或以上的男單賽事冠軍，不過在今年6月的美國公開賽（300級別）贏得亞軍，最近香港公開賽亦獲銀牌。

另一方面，賽事3號種子、大馬球手李梓嘉，以及4號種子、中國球手李詩澧，亦在32強被淘汰，前者以0：2不敵渡邊航貴，因身體抱恙最後一局更只得2分；後者0：2被中華台北球手周天成擊敗。

1號種子石宇奇則順利晉級16強，下輪會面對印尼名將真庭（Anthony Sinisuka Ginting）；5號種子安頓臣（Anders Antonsen）亦擊敗港將伍家朗晉級。此外，另一港將李卓耀在32強不敵中國球手翁泓陽出局。