英超｜洛迪前十字韌帶斷裂確認收「咧」　曼城陣中誰能替代？

曼城中場洛迪卡斯簡迪（Rodri），上周日（22日）對阿仙奴的英超榜首大戰中受傷離場，領隊哥迪奧拿在本周對紐卡素的賽前記者會上，確認該名球隊核心前十字韌帶（ACL）斷裂，將缺陣今季餘下賽事。



上周日曼城主場對阿仙奴踢成2：2的大戰中，洛迪在21分鐘因膝傷退下火線，情況一直未明。在周五（27日）的記者會上，哥迪奧拿確認洛迪傷勢：「他今早接受了前十字韌帶和半月板手術，會在下季回歸，（他的）今個球季則已完結。」

該名西班牙防中對哥帥麾下的曼城至關重要，數日前BBC統計指，洛迪自2019年加盟「藍月亮」後，有出場情況下，這支球隊在260場各項賽事中勝率為73%，僅有11%比賽落敗；缺陣時，45場比賽的勝率為64%，落敗機率上升至24%。

洛迪對曼城重要性毋庸質疑。（路透社）

上季洛迪在聯賽有3場因紅牌及累積黃牌停賽，曼城3戰全敗，日前哥迪奧拿便形容他在陣中「不可替代」。今次賽前記者會，哥帥無奈指ACL斷裂是最壞消息：「很不幸，但事情已經發生，我們會支持他逐步康復。陣中沒有相似球員能做到他為球隊所做之事。」

被問到會否在冬季轉會窗尋找相似球員，這名主帥回答：「洛迪有他的特別之處，在世上其他人身上都難以找到。若你認為我有很多錢，可以買到一名像洛迪這樣的球員，我的回答是轉會市場上沒有這樣的人。」不過哥帥續指，其他球員可以團隊合作方式，全力彌補洛迪空缺，這也是他作為領隊的工作。

哥迪奧拿形容洛迪不可取代，但認為球隊會找到方法繼續贏波。（路透社）

「我們知道他對球隊十分重要，不過費蘭甸奴（Fernandinho）、奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）也曾缺陣多次。迪布尼試過因傷休戰6、7個月，他受過傷很多次，即使上陣次數不太多，我們也能贏波。」哥迪奧拿補充道。

誰來替代洛迪？

哥帥未有透露，會由哪名球員來暫代洛迪，只表示球隊需要有人挺身而出。史東斯（John Stones）已一段時間未有擔任防中；外借的加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）雖然正是這種角色，但他顯然未能符合哥帥要求；歷高利維斯（Rico Lewis）又年紀尚輕。若哥迪奧拿沒有突發奇思，外界普遍認為，是高華錫（Mateo Kovacic）會成為正選防中。

預計高華錫會肩負球隊中後場組織重任。（Getty Images）

這名克羅地亞中場，今季在英超4次正選上陣，都助曼城勝出；對阿仙奴一役，洛迪傷出亦是由他入替。不過與洛迪不同，哥迪奧拿每次都會讓高華錫與另一名球員拍檔組成雙防中，多為歷高利維斯或根度簡（İlkay Gündoğan）。

高華錫也未必能讓哥帥滿意，上季9月，曼城曾作客1：2不敵狼隊，當時哥迪奧拿便點名批評踢雙防中的高華錫：「當對手防守表現出色時，高華錫及魯賓戴亞斯應朝對方中堅進攻，但我們沒有這麼做，因此球隊處境變得更為艱難。」

要讓哥迪奧拿滿意絕不容易。（路透社）

曼城將於周六（28日）晚上7時半作客紐卡素，暫時失去洛迪的曼城會如何應對，或許能從這場比賽窺探一二。