美斯又化身Marvel英雄 扮Iron Man慶祝入波 臨尾鬧球證領黃牌
撰文：威廉神
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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在美職聯常規賽代表國際邁亞密上陣，射入一記精彩的遠射，幫球隊與夏洛特FC踢成1：1。美斯入波後有新慶祝動作，扮演Marvel動漫人物Iron Man噴射升空的動作。完場前，美斯在禁區內面對兩人夾擊下倒地，但球證沒有判十二碼，美斯憤怒地指罵球證，結果被罰黃牌。
美斯的入球在67分鐘出現，當時國際邁亞密落後0：1，開出短角球，傳到禁區頂，美斯無人看管，在禁區頂中路起左腳射入，為球隊追成1：1。這是美斯職業生涯第841個入球。
37歲的美斯童心未泯，入球後扮Iron Man慶祝。他將雙手緊靠身軀，手掌向下，蹬起腳跟，活像Iron Man從地上噴射起飛。
這次並非美斯第一次扮動漫人物慶祝，他之前扮過雷神、黑豹及蜘蛛俠。他去年曾經解釋，每晚跟3個兒子看Marvel的超級英雄電影，兒子們建議他入球後扮超級英雄慶祝。
美斯去年說：「每次看一套新戲，我們就練習一套慶祝動作。我只會在主場比賽做，因為孩子會在這裏，我們可以分享這些時刻。當我見到他們在看台，我就會做。」
國際邁亞密追平後，未能再入波，踢到補時10分鐘，美斯盼望憑一己之力建功，帶波衝入對方禁區，但在兩人夾擊下倒地。美斯投訴對方犯規，但球證沒有判十二碼。美斯投訴過激，指住球證鬧，結果被罰黃牌。最終，國際邁亞密與夏洛特FC踢成1：1。
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