足球熱話｜美斯《FC 25》評分16年來最低　C朗拿度一原因未知分數

《EA SPORTS FC™ 25》（前稱FIFA）今月下旬正式推出，每年各大球星評分都是球迷熱議話題。37歲的阿根廷球星美斯（Lionel Messi，又譯：梅西），今集則迎來近16年評分最低一次，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）更是「不見人影」，跌出前25名之外。



EA SPORTS官方在香港時間周一晚，公布今集前25名球員評分。封面人物皇馬球星比寧咸評分為90，在遊戲中與雲尼斯奧斯、奇雲迪布尼、哈利卡尼並列第4，最高的是基利安麥巴比、洛迪卡斯簡迪及艾寧夏蘭特，3人同獲91評分。

89分的有8人，當中有一半為門將，分別是當拿隆馬、艾利臣比加、高圖爾斯及達史特根，其餘4人為奧迪加特、拿達路馬天尼斯、雲迪積克及沙拿。

比寧咸今集擔任封面人物。（Getty Images）

美斯《FC 25》評分16年來最低

美斯今集得88分，他第一張「球星卡」是在《FIFA 06》，當時為78分，之後評分逐步提升，至《FIFA 09》已獲90分，到上季《FC 24》為止，都未曾低於90分，最高曾得94分，因此今次是他自《FIFA 08》的86分後，評分最低一次，甚至比國家隊隊友拿達路馬天尼斯還要低。

至於其老對手C朗，由於遊戲官方目前只公布前25名，暫時未見這名葡萄牙球星蹤影，因此可確定他評分不如美斯，在這場對決中又輸一仗。C朗2022年尾轉投艾納斯後，上集評分便由90急跌至86。

C朗拿度暫時未知評分多少。（Getty Images）

《EA SPORTS FC™ 25》前25名男足球星

91分：

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，皇家馬德里）

洛迪卡斯簡迪（Rodri，曼城）

艾寧夏蘭特（Erling Haaland，曼城）



90分：

祖迪比寧咸（Jude Bellingham，皇家馬德里）

雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，皇家馬德里）

奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne，曼城）

哈利卡尼（Harry Kane，拜仁慕尼黑）



89分：

馬田奧迪加特（Martin Odegaard，阿仙奴）

當拿隆馬（Gianluigi Donnaruma，巴黎聖日耳門）

艾利臣（Alisson，利物浦）

高圖爾斯（Thibaut Courtois，皇家馬德里）

拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez，國際米蘭）

雲迪積克（Virgil van Dijk ，利物浦）

達史特根（Marc-Andre Ter Stegen，巴塞隆拿）

沙拿（Mohamed Salah，利物浦）



88分：

美斯（Lionel Messi，國際邁亞密）

菲爾科頓（Phil Foden，曼城）

基沙文（Antoine Griezmann）

魯賓戴亞斯（Ruben Dias，曼城）

利雲度夫斯基（Robert Lewandowski，巴塞隆拿）

費達歷高華維迪（Federico Valverde，皇家馬德里）

艾達臣（Ederson，曼城）

貝拿度施華（Bernardo Silva，曼城）

奧比歷（Jan Oblak，馬德里體育會）

魯迪格（Antonio Rüdiger，皇家馬德里）

