國慶優惠｜康文署公眾游泳池免費開放無須預約 有7個泳池除外
撰文：威廉神
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為慶祝國慶75周年，康樂及文化事務署將會在10月1日免費開放公眾游泳池，但要注意的是，有7個公眾游泳池因不同原因，不會在國慶開放，所以國慶日想去免費游水的朋友需要留意。
為慶祝國慶75周年，康文署舉辦多項活動，包括免費使用轄下多項收費康樂文化設施。大部分免費開放的體育設施都需要提早透過「SmartPLAY康體通」預約及抽籤，抽籤結果亦已於9月23日公布。
康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首十分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。
至於公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。
有7個公眾游泳池在國慶日不會免費開放，包括只供團體作訓練的灣仔游泳池；因年度維修而暫停開放的游泳池：港島東游泳池、何文田游泳池、青衣西南游泳池、東昌街游泳池及屏山天水圍游泳池；及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池。
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