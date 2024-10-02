亞冠二︱東方鬥廣島三箭　「目標令港足形象變好」　港台免費直播

亞洲足協新設立的二級冠軍聯賽（亞冠二）來到第二輪分組賽，香港代表東方周四（3日）晚會主場對日職J1球隊廣島三箭，港台電視32會有免費現場直播。



東方上仗作客不敵FC悉尼0：5，今輪回歸主場，遇上現排日職J1榜首的廣島三箭。主教練盧比度認為雙方水平有一定差距，預料明日肯定是場硬仗。

東方翼鋒馬希偉亦認同，「日本球員給人印象是日本腳下功夫好好，我們防守時要好好溝通，不能給對方太多空位。我們不會太緊張，想踢出屬於東方的風格。」這位剛落選港足10月友賽名單的小將承認有點失望，但指會用行動證明自己值得再入選。

東方翼鋒馬希偉落選港足10月友賽大軍名單。（袁志浩攝）

香港代表對上一次於亞洲賽擊敗日職J1球隊，已要數到2018年3月傑志憑鄭展龍尾段射入世界波、1：0小勝柏雷素爾，當時仍是「藍鳥」助教的盧比度被問歷史如何能夠重演，他笑着回應：「要對手遇上非常、非常不順遂的一天，可能是錯失了很多機會、發揮失常；而我們就要各方面都表現完美。」

盧比度笑言香港代表要再擊敗J1球隊，必須表現得相當完美。（袁志浩攝）

即使東方取勝看似是天方夜譚，但盧比度表明球隊不會未踢先認輸，因他們仍背負「香港代表」一詞，要向外界證明點什麼，「我們目標是踢得有競爭力，我不想亞洲球隊會認為每次對香港球隊都很容易，想他們知道應該小心點我們、令香港足球的形象變得更好，這是東方、理文或者往後亞洲賽代表的任務。」

東方將帥賽前神情自若，相當放鬆。（袁志浩攝）

另一邊廂，廣島三箭亦獲5名日本傳媒採訪作客記者會，日媒最關心的是球隊是否適應香港草地質素。監督史基比稱，場地縱跟日本有別，但情況理想；球員満田誠就表示參與亞洲賽期間，草地不是自己最關心的議題，會專心好好備戰。

廣島三箭監督史基比。（袁志浩攝）

史基比透露，廣島三箭會主要派出上周六日職擊敗町田澤維亞時沒有上陣的球員應戰，但指東方去役即使落敗，上半場仍踢得不錯，「在教練指揮下，他們是一支運用足球很不錯的球隊，總是會想出各種方法解決問題，這些亞洲賽經驗對我們的球員而言相當寶貴。」

廣島三箭球員満田誠。（袁志浩攝）

東方 Vs 廣島三箭

日期：10月3日

時間：08:00pm

地點：旺角大球場

票務：www.ticketflap.com購買門票，成人票價180元，特惠票價80元

