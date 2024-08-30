港超聯︱盧比度信任小將再獲回報　馬希偉揭幕戰爆發　東方取首勝

新一季港超聯周五（30日）晚展開，揭幕戰由上屆季軍兼足總盃盟主東方鬥標準流浪，在2010名球迷見證下，東方20歲翼鋒馬希偉貢獻一入球一助攻，助球隊贏2：0。原來這名小將季前表現不似預期，但主帥盧比度依然對他投下信任一票，終得到回報。



揭幕戰安排周五晚上舉行，旺角場氣氛難稱得上熱鬧；港足新帥韋斯活入場睇波，引來球迷上前自拍、擊掌，也有人以掌聲歡迎這名英籍教練，算是添了點生氣。

港足新帥韋斯活。（袁志浩攝）

東方新兵巴杜姆、借用回歸的亞歷斯祖跟倒戈的林衍廷悉數正選，配合去季神射手巴科爾、港腳余在言與馬希偉等新一代球員。流浪季前有伊巴謙、神田夢實等主力離隊，林嘉緯與盧均宜亦退役，曾參與2009年東亞運的日援菅沼駿哉、前大埔巴西翼鋒雷仙奴「孭飛」；陣中最有名已是守門員奧力斯，以及榮升隊長的中鋒劉智樂。

馬希偉入波兼助攻。（袁志浩攝）

馬希偉先開紀錄。（袁志浩攝）

東方20歲翼鋒馬希偉開賽僅5分鐘，便憑入球證明自己今季依然值得關注，他右路搶贏身位後突破，雖一度被逼甩腳下球，但立即衝前反搶得手，推順後禁區頂抽入網窩，助東方領先1：0。

巴科爾失機。（袁志浩攝）

流浪不乏攻門機會，逼得丹尼爾要護空門，巴拉克窄角度起腳被撲，中路離門廿多碼遠射更中楣。27分鐘，巴科爾心口控下長傳後扭過守門員，面對空門卻猶豫不決，結果傳中省中對手後勁射高出，浪費機會。然而今場「主角」馬希偉再「有貨交」，32分鐘接應大斜線，右路冷靜橫傳至中路，助攻巴杜姆抽入成2：0。

巴杜姆射成2：0。（袁志浩攝）

換邊後流浪把握東方多次犯錯，由曉高跟雷仙奴不斷扣入大位起腳遠射，惟埋門角度欠奉。東方保住2：0勝果，取得開門紅，暫時升上榜首。

今場有2010名球迷入場睇波。（袁志浩攝）

賽後當選最佳球員的馬希偉近年冒起，今年6月首度代表港足上陣，處子戰即攻破伊朗大門，本以為東方主帥盧比度對他這場發揮不太意外，事實卻是另一回事。「Timmy（馬希偉）季前訓練不太好，但基於他去季表現，我想繼續給他機會，結果今天他是場上最強的一位。」

馬希偉當選最佳球員。（袁志浩攝）

馬希偉也承認，季前心態有點放鬆，「各方面」也無法達到自己與教練團預期，在這季隊內競爭更大下，他感謝對方給予機會及時間，「知道自己仍有機會，就想向教練表現出100%，告訴自己一落場就要交到貨」。已入圍港足決選名單的他期望，9月兩場賽事能向港足主帥韋斯活展示更多。

+ 7

縱然馬希偉的發揮超出預期，東方上、下半場的水平卻判若兩隊，盧比度特別糾正記者，承認球隊體能與狀態不只下滑，而是大跌：「下半場我們簡直是未準備好，不失球是有點運。我不清楚是否跟天氣有關，還是有其他原因，我們會盡快找到問題所在。」

因應國際賽期，東方待至9月12日才再有比賽，然後9月19日便會作客澳洲FC悉尼，首度代表香港參與「亞冠盃二」（亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽，AFC Champions League Two／ACL Two）。