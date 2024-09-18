亞冠二｜理文首戰主場吞南定兩蛋　球迷不滿高呼已離隊球員名字

亞洲足協新設立的二級冠軍聯賽（亞冠二）正式展開，香港代表球會之一的理文，周三（18日）率先在主場出擊，迎戰G組對手越南球隊南定FC。



新賽制下，比賽不設外援限額，理文派出陣中大部份外援任正選，包括立花稜也、保利臣、安尼亞、夏馬特、金旻奎和羅沙；另外，理文也以今季新簽的18歲後衛周子謙擔正，他早前曾在香港對所羅門群島的國際友誼賽，作個人的大港腳「地標戰」。

南定也是盡遣陣中外援，共有7人在正選之中，且全屬球隊骨幹位置，包括中堅的盧卡斯和華柏、中場的安彭迪和卡奧、前線的軒達奧、拉菲爾臣和盧卡斯施華。越南國家隊後衛阮峰鴻維同樣擔正，出任左閘；國腳中場阮俊英則先列後備。

理文早段踢得進取，多次逼甩對手腳下球造出攻勢，艾華頓、安尼亞都曾殺入禁區但射門機會不多；9分鐘，阮文全在峨眉月頂撞射稍稍斜出，緊接胡晉銘一次解圍「撻Q」幾乎變烏龍球，13分鐘，南定的卡奧入禁區後起腳命中目標，但陳嘉豪救到，17分鐘艾華頓在禁區內人叢中起腳被接實。

27分鐘，理文一次中圈位置附近被逼甩皮球，南定即策動反擊，盧卡斯施華起腳雖然被陳嘉豪飛身救出，惟理文無人及時解圍，拉菲爾臣後上勁射破網，為南定打開紀錄。理文在上半場餘下時間嘗試反撲、夏馬特禁區內攻門僅僅高出、安尼亞也曾埋門，惟未能追平，南定半場領先1:0。

亞冠二：南定FC先開紀錄。（廖雁雄攝）

下半場戰況膠着，理文主要由羅沙和安尼亞製造攻勢，南定也有零星射門，理文最接近入球的一次來自67分鐘，金旻奎左路禁區外面對兩名對手後衛，他短傳予入楔的保利臣，保利臣再交予後上的艾華頓撞射，惟遭南定門將陳元孟化解。

理文在70分鐘調入保連奴，但南定在73分鐘再入一球，盧卡斯施華補射入網，南定領先到2:0。理文一直落後，到80分鐘左右，球迷亦失去耐性，大叫「可唔可以試下換人呀」，最後理文在這場亞冠二首戰0:2吞敗，球迷到最後不斷高呼已離隊的基華尼頓名字，基華尼頓上季是理文奪得港超冠軍的主將之一，也是理文史上首席射手，惟上季結束後不獲續約而離隊。

由於亞冠二要求教練持亞洲足協專業級牌照，而理文主教練曾昭達暫得亞洲足協A級教練牌照，未達專業級，持有相關牌照的司徒文俊今場擔任教練，他出席賽後記招時表示：「比賽初段，我們嘗試踢得較進取，也製造了一些機會，早段曾有過一些疑似十二碼未獲判，然後我們犯錯而且失球，成為比賽的轉捩點。」

雖然首場主場賽事便輸波，但司徒文俊指出亞冠二只是剛開始：「我們仍有機會的，還有五場比賽，要快點將這場比賽拋諸腦後，希望作客新加坡能拿到分數。」講到今場擔任正選的周子謙，他則讚道：「他只得18歲，但表現得不像個年輕球員，更像已豐富職業經驗。」中場保利臣則坦承球隊表現不佳，指球隊太輕易失球，他希望球隊往後用波能更冷靜。

南定教練武洪越則認為，旺角場草地令球隊入局較慢：「我們在比賽初段遇上有點困難，場地的草較跣腳，所以傳球和控球都有點難，但球員很快就適應到，所以後段能控制比賽。」

周四（19日）傍晚會有另一香港代表東方在E組作客澳洲球隊FC悉尼，賽事將在香港時間傍晚6時展開；理文下一場分組賽，會在10月2日作客新加坡的淡濱尼流浪。

周四（19日）傍晚會有另一香港代表東方在E組作客澳洲球隊FC悉尼，賽事將在香港時間傍晚6時展開。

周四（19日）傍晚會有另一香港代表東方在E組作客澳洲球隊FC悉尼，賽事將在香港時間傍晚6時展開。