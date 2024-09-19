亞冠二︱東方吞FC悉尼五蛋　守衛兩擺烏龍　杜格拉斯哥斯達騷卡士

香港球隊首戰亞洲足協二級冠軍聯賽（亞冠二），在理文昨日主場不敵越南代表南定FC後，另一香港代表東方周四（19日）在E組作客挑戰澳職FC悉尼。

結果在對方前巴西國腳杜格拉斯哥斯達間接炮製3個入球，加上有兩名守衛擺烏龍下，東方輸0：5而回。



東方正選派賀爾、高素巴耶夫、巴科爾、巴杜姆、丹尼爾、馬高斯6位外援，球隊由葉鴻輝把守最後一關，林衍廷與梁振邦任雙防中，余在言及亞歷斯祖則客串左路。

東方以6位外援及5位香港球員應戰。（東方提供）

FC悉尼則遺陣中最具名氣的巴西前國腳翼鋒杜格拉斯哥斯達上陣，曾為澳洲國家隊披甲的隊長賴恩格蘭、前諾定咸森林中場祖羅利、波蘭中鋒基拉馬拉（Patryk Klimala）亦擔正。

縱然澳職尚未開季，但FC悉尼實力較高，即使東方早段逼搶給予一定壓力，主隊仍主導球賽。9分鐘FC悉尼中場安東尼卡沙利左路遠射彈地波，葉鴻輝撲出不遠，亞歷斯祖及時解圍。4分鐘後輪到東方打快攻，亞歷斯祖左路直線傳予巴科爾，後者第一時間左腳傳中，巴杜姆控定再射卻省中人高出。

巴杜姆上半場有3次埋門機會。（東方提供）

巴杜姆失機後十分失望。（東方提供）

27分鐘，東方再度由守轉攻，亞歷斯祖衝前搶波後引球推進，分邊至右路巴杜姆殺入禁區，面對守衛下勁射地波，遭對方守門員接實。兩分鐘後，丹尼爾大腳長傳，FC悉尼中堅解圍失誤，巴杜姆乘機單刀，見門將出迎選擇笠射，但偏離目標。

杜格拉斯哥斯達間接炮製上半場兩個入球。（東方提供）

曾效力拜仁慕尼黑的杜格拉斯哥斯達其後展示「卡士」，右路牽制兩名東方守衛，突然腳背妙傳賴恩格蘭落底，結果FC悉尼憑由奧希姆小禁區接應橫傳冷靜射成1：0。完半場前杜格拉斯哥斯達左路外彎傳中，賴恩格蘭尾柱頂入，東方半場落後兩球。

有球迷遠赴澳洲為東方打氣。（東方提供）

東方半場由梁冠聰入替傷出的馬高斯，改由余在言踢攻中；55分鐘，杜格拉斯哥斯達中路策動攻勢，透徹地傳至基拉馬拉腳下，他第一時間彈予奧希姆燙射近柱破網，拉開比分至3：0。戰至62分鐘，梁振邦禁區內攬人輸十二碼，基拉馬拉主射被葉鴻輝救走；惟其後丹尼爾及梁振邦先後擺烏龍，東方結果輸0：5，尾段更再有賀爾因傷退下火線。

同組另一場賽事，日職球隊廣島三箭3：0擊敗菲律賓去季聯賽冠軍卡雅。東方暫排小組榜尾，下一場分組賽將於10月3日主場迎戰廣島三箭。