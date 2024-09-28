港超聯︱VAR第二度故障停用　南區被判入球無效終落敗：影響不大

港超聯冠忠南區對東方比賽前最後一刻，主球證始向雙方表示今場不設VAR協助執法，是今季第二次。然而兩隊主教練均認為問題不大，對比賽沒有太大影響。



賽前雙方列隊準備入場之際，主球證召集兩隊隊長跟主教練，告知今仗將無法使用視像助理裁判（VAR）執法，惟場內不同角度仍設有鏡頭，且在比賽期間依然有工作人員在旁操作。而足總職員現場宣讀賽事執法人員名單時，亦有提到兩名VAR裁判的名字。

球證賽前召集兩隊隊長與主教練。（袁志浩攝）

比賽期間依然有工作人員在旁操作VAR鏡頭。（袁志浩攝）

南區25分鐘於左路搏得罰球，佐佐木周主理傳中，宋柱浩禁區內被賀爾拉衫下飛身剷射被接實；完半場前基哥利更試過頂破東方大門，但旁證舉旗示意越位令入球無效，然而這兩次判決在沒有VAR下未被覆核。

宋柱浩禁區內被賀爾拉衫下飛身剷射。（袁志浩攝）

換邊後東方49分鐘憑馬高斯混戰中勁射得手，戰至76分鐘，余在言與馬高斯前場合作逼甩對手腳下球，馬高斯妙傳巴科爾單刀射入至2：0。

下半場補時階段，巴科爾在球證吹罰後踢走皮球，引來南區中場亞哥斯達不滿，雙方有身體接觸，後者終被紅牌逐離場，而基哥利、巴科爾、余在言均領黃。東方結果以兩球取勝，而賽後基哥利在與對方握手時又惹爭執，但沒有再被警告。

雙方今仗不時爆發衝突。（袁志浩攝）

足總季前宣布今季港超聯賽全面使用VAR，但繼今月15日均業北區對九龍城後，開季一個月內VAR已第二次故障停用。據前足妣裁判總監、現總幹事張炎有早前透露，北區對九龍城一仗VAR因網絡問題無法使用。記者今仗半場休息時向張炎有查詢，他僅稱正了解今次停用原因，並在截稿前沒有進一步回覆。

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今仗兩支參賽球隊去季都曾因VAR判決去信足總投訴——南區因對傑志尾段時入球被判無效，質疑裁判溝通程序有問題；東方則在對傑志時因對手手部在禁區內接觸皮球，質疑裁判為何無表示。

即使今場比賽南區曾食「詐糊」主教練楊正光對VAR停用的反應相當冷靜，認為問題不太，「沒什麼所謂，以我們經驗，大家也明白有VAR對我們沒有太大幫助。」

楊正光稱沒有VAR影響不大。（袁志浩攝）

東方主帥盧比度也有同感，「我一直在沒有VAR情況下生活，所以沒有問題。」他指出這是球會沒法控制的事，應交由足總處理，「我們會在無VAR情況下比賽。我們要相信球證，因為大家也是人類，他們（裁判）會犯錯，我會犯錯，所有人都會犯錯，我們要懂得與錯誤共存。」