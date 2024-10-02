亞冠二︱理文反負淡濱尼　外援中堅犯錯　李毅凱造入球卻輸十二碼

香港代表理文早前於亞洲足協新設立的二級冠軍聯賽（亞冠二）首場分組賽主場不敵南定FC，表現備受抨擊，今（2日）再作客新加坡代表淡濱尼流浪，在領先下防線卻連番出錯，結果反輸1：3，錄得兩連敗。



理文今仗派與進攻核心艾華頓與外援羅沙、保連奴、安尼亞組四前鋒陣；馬天尼斯、保利臣、立花稜也亦擔正，上輪分組賽踢正選的夏馬特與金旻奎先坐後備。剛落選港足10月友賽名單的胡晉銘擔任隊長，率領華將周子謙、李毅凱、陳嘉豪。

理文派四前鋒陣。（理文提供）

相反，淡濱尼流浪正選僅有4位外援，包括日本中堅山下柊哉、曾是日本小國腳的中場仲村京雅、塞爾維亞守衛斯拉高域，與2020年加盟至今上陣129場攻入107球的中鋒高比杜域。而正選中場沙希蘭、周俊衡、守門員布哈里、前鋒蘇帕諾均是新加坡國腳。

有理文球迷前往新加坡打氣。（理文提供）

開賽僅4分鐘，艾華頓左路罰球斬入禁區，李毅凱遠柱近門撞射省中對方守衛入網，理文領先1：0。戰至16分鐘，艾華頓右路假身騙過守衛後傳中，李毅凱走空跳頂越楣而過；之後艾華頓使出同樣招數，這次換上羅沙接應頂彈地波卻出界。

李毅凱近門起腳讓對手擺烏龍。（理文提供）

完半場前保連奴受傷，由夏馬特入替；淡濱尼流浪上半場本無中目標埋門，但補時階段保利臣回防稍慢讓對手出波，李毅凱解圍「撻Q」，立花稜也「等波到」，對手偷波後被李毅凱踢跌，淡濱尼流浪由高比杜域射入十二碼成1：1平手。

保連奴上半場尾段傷出。（理文提供）

+ 2

53分鐘，後備入替的日本前鋒久乘聖亞十二碼點附近撞射幾乎為主隊超前，兩分鐘後安尼亞左路拗腰傳中，羅沙頂反方向僅僅被守門員撲出。

淡濱尼流浪逐漸換入更多常規正選，65分鐘，高比杜域左路地波傳中，馬天尼斯失位讓拉姆利搶點射入，主隊反超前2：1。加上76分鐘久乘聖亞禁區內抽射「撻Q」，馬天尼斯門前加一腳改變方向入網，理文終輸1：3，今屆分組賽兩連敗，下輪於今月24日主場對曼谷聯。