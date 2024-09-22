港超聯︱理文挫港會隊友互指罵　主教練亞冠後受批評：會有改變

理文上輪聯賽先敗予勁敵大埔，上周中再於亞冠二主場不敵越南代表南定FC，表現備受抨擊，今回歸本地賽，順利擊敗港會，但尾段陣中球員卻起口角。



跟亞冠二時相比，理文今仗正選名單僅兩變動——由顏樂楓取代胡晉銘，又改派黃俊皓踢右閘，將倒戈的周子謙移入中路頂替韓援金旻奎，黃威因傷不入名單。

至於今季任何時間仍須派不少於5名本地球員上陣的港會，則由入籍兵積施利、羅素，與守門員費查領軍。

羅沙先開紀錄。（袁志浩攝）

比賽在大雨下展開，港會4分鐘有李俊諺左路離門約30碼遠射中楣，但理文兩分鐘後由羅沙接應傳中，轉身擺脫守衛破門，領先1：0。

戰至30分鐘，港會後場由唐道碧大腳長傳，加斯特夫快黃俊皓一步搶走來球單刀射入，經歷VAR數分鐘覆核，現場大銀幕一度展示入球有效，比分更改寫成1：1，有港會球員隨即慶祝。然而主球證卻高舉單手示意判間接自由球（即越位在先），畫面其後更正為入球無效，令港會空歡喜一場。

換邊後早段，港會曾再有反擊機會，何家智偷波推進，欲造就加斯特夫卻傳得太後，隊友回身再射已太遲，終省中人出界。理文60分鐘起由保連奴、艾華頓連下兩城拉開比分，港會憑羅素84分鐘頭槌追近。

直至尾段，理文中堅李毅凱因防守問題，與後備入替的翼鋒張憙延口角，一度互相指罵，要由隊友制止及安撫；完場後球隊職員也着張憙延向李毅凱道歉，雙方擊拳示好，事件才告一段落。

理文主帥曾昭達就此解畫：「大家都好着緊勝負，可能對（位）慢了，加上自己也累了，是正常（現象）。」

李毅凱與張憙延尾段口角。（袁志浩攝）

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理文4日前在亞冠二意外吞敗，曾昭達明言球員於緊密賽程下現疲態，因此半場已換走保利臣跟羅沙兩位主力；而該仗後部份外界批評球隊戰術、排陣與調動，矛頭更直指主教練，曾昭達這樣回應：「這（受批評）是我工作的一部份，大家對你有期望才會有批評，我們樂意接受，也知道令球迷失望了，一致地希望要改善，未來做好給大家睇。」

他提及球隊會改變，「明白在本地賽上，很多球隊面對我們時會專注防守，我們需要不同方法、調整去加強進攻，在各種情況下會有Plan B，或因應對手踢法演變，心態要再進取一點。」

曾昭達接受外界批評。（袁志浩攝）

另一支同樣代表香港參與亞冠二的東方，回歸本地戰線則意外失分，面對升班馬九龍城開賽僅6分鐘就因亞歷斯祖擺烏龍落後。東方尾段壓前狂攻，終在下半場補時第13分鐘由巴杜姆追平1：1完場。今屆港超三輪過後已無全勝之師，東方暫以7分排榜首；理文得6分排季席。