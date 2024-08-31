港超聯︱理文絕殺展衛冕之路　班主賽後即場檢討　傑志被逼和失分

港超聯首輪，衛冕理文憑保連奴「90+8」入波，驚險絕殺冠忠南區；另一支勁旅傑志則意外被均業北區逼和2：2。



去季不敗封王的理文今夏增兵補強，首戰即派伊拉克國腳夏馬特、金旻奎、馬天尼斯擔正，保連奴則取代有傷的安尼亞踢中鋒，新翼鋒羅沙先列後備。南區中場亞哥斯達加盟後首度「倒戈」理文，而新援宋柱浩、恩奴、基哥利亦正選亮相。

基哥利今場多次挑戰理文防線。（袁志浩攝）

衛冕的理文上半場曾於7分鐘內射中門楣三次——先有黃威11分鐘右路遠射，皮球彈至門前後保連奴又未能補中；之後保連奴接應艾華頓右路內彎罰球，搶前柱頂後再中楣角；夏馬特禁區頂快射亦欠運。

南區則把握上半場首次埋門，16分鐘憑基哥利背向龍門，力壓馬天尼斯轉身抽入。不過理文26分鐘由艾華頓右路殺落底線窄角球勁射，皮球中內柱彈入追至1：1。

保連奴絕殺得手。（袁志浩攝）

換邊後「黃黑軍團」有保連奴與艾華頓先後於禁區內左右開弓，射門卻同樣高出，中後段換入羅沙終有收穫。戰至補時第8分鐘，黃威左路開出罰球，身高1.9米的羅沙頭槌頂回中路，保連奴挑射笠入，助球隊絕殺南區2：1，全取3分。

保連奴下半場補時8分鐘攻入致勝球。（袁志浩攝）

理文職球員慶祝。（袁志浩攝）

+ 6

而另一支傳統勁旅傑志，今季在大換血下出閘脫腳，作客在領先兩球下尾段被均業北區逼和2：2。理文聯賽排名暫僅次榜首東方，傑志則列第四位。

理文絕殺一刻，主教練曾昭達激動地衝至場內與入球功臣保連奴相擁，但他賽後即平復情緒，與班主李文恩在場邊「開會」檢討。

曾昭達強調此舉屬正常交流，始終對方沒有隨軍至泰國集訓，今季首度觀察球隊表現。「我們對（球員）擺位有不同看法，他（李文恩）認為球隊上半場對位慢，讓對手有空間導致失波，但對下半場的調整感滿意。」

理文主帥曾昭達（中）與班主李文恩（右）賽後即場檢討。（袁志浩攝）

球隊今季非但留下主力安尼亞、保利臣，更簽入羅沙、夏馬特等多位外援，然而首戰優勢不算明顯，曾昭達指環顧全球，不少球隊在開季首戰都面對相似情況。「踢波並非強者必勝，正如皇馬亦大肆增兵，對拉斯彭馬斯也只打成1：1，因為每隊都各有部署，最重要是知道自己不足。」

黃威上半場遠射中楣。（袁志浩攝）

理文攻擊線上唯一華將黃威認為，今場司職左翼的夏馬特並不在個人最佳位置，但強調進攻有一定效果，只是頻頻中楣無法拉開比分，令戰況陷入膠着。

與保利臣踢雙攻中的他表示，主教練給予二人極大自由度，對方具足球智慧，配合上問題不大，但球隊要更好地執行戰術，「教練要求進攻更立體，多點打穿中間的空位。」

曾昭達補充：「本地波大部份對手都會縮後防守，我們沒有如皇馬、曼城強，可以組織得絲絲入扣，但我們在進步之中。」他透露，安尼亞正處於康復尾聲，這位中鋒9月國際賽期不會接受愛沙尼亞徵召，期望可在兩周後趕及傷癒候命。

南區反勝為敗。（袁志浩攝）

至於落敗的南區，主教練楊正光質疑為何下半場補時長達10分鐘，「第四球證表示要補回球員受傷的停頓位，但沒有任何大事或大傷，比較難接受。」然而他對今日成功牽制理文中堅的基哥利有讚無彈，「完全收貨，他利用身位，為球隊增加新元素，可是他體能之後下降，戰術需要下必須被換走。」