歐聯人物誌｜維拉奇兵妙射奠勝　哥倫比亞新星變後備殺手閃亮英超

每當賽事踏入70分鐘，阿士東維拉主帥艾馬利作出調動，20歲的杜倫（Jhon Duran）入替尖刀奧尼屈堅斯，這是艾馬利今季的慣常操作。這名哥倫比亞國腳接應長傳，看到紐亞站離龍門，第一時間妙射笠死紐亞，一箭定江山。

杜倫的母會是恩維加多（Envigado FC），是哥倫比亞的新星搖籃，踏足美職聯後再轉戰英超。杜倫在今季各大賽事上陣不足300分鐘，卻交出6個入球，演活「後備殺手」的角色。



杜倫入替奧尼屈堅斯，是扭轉局勢的調動。（路透社）

杜倫妙射一箭定江山。（Getty Images）

歐聯積分榜24/25｜歐聯聯賽8輪完整賽程一覽 多蒙特大勝升榜首

哥倫比亞球會恩維加多在聯賽只是中游分子，這間位處哥倫比亞第二大城市麥德林（Medellin）的球會，是當地著名的足球搖籃，哈美斯洛迪古斯正是他們的青訓之一。

出生於麥德林的杜倫，11歲出戰當地的青年賽時被發掘，在場上的杜倫是個情緒不穩，但鬥心強的小將，場外卻是十分冷靜。在恩維加多青訓教練佩尼亞（Wilberth Perea）的眼中，杜倫是個直接及明白事理的球員。

「當年有一次我前往杜倫的學校，請求學校讓他在上學時間出賽，他的老師說：『如你在班房找到他，我就批准他請假。杜倫當然不在學校，我立即去他的家，發現他在家中悠閒地聽雷鬼音樂，我怒火中燒，我差點揪着他的耳朵回校。事後跟他解釋原因，他很快就理解，縱然他不喜歡讀書，但他比以往稍為用功。」佩尼亞憶述這往事。

杜倫15歲便為母會的一隊披甲。（Instagram截圖）

杜倫的進步神速，15歲已經升上一隊，更成為哥倫比亞頂級聯賽史上第二年輕的入球球員，更一不小心獲得其他球會的青睞。

曾經在英格蘭搵食的德國球員佩沙（Sebastian Pelzer），掛靴後在美職聯的芝加哥火燄擔任技術總監，曾赴恩維加多視察心儀球員，最終卻誤中副車，發現杜倫的潛力，「我原來的目標是卡路士泰倫（Carlos Teran ），但當我看到杜倫的速度及加速力，他的制空能力也是守衛難以應付，當刻我知道此子非池中物，他將在英格蘭球壇發光發亮。」

杜倫的名字其後出現在英媒明日之星名單中，佩沙知道他不可以再等，他隨即接觸杜倫與其家人，最終以250萬美元的轉會費加盟芝加哥，當年只得17歲的他先借回母會，年滿18歲才正式轉戰美職聯。

歐聯｜維拉複製42年前戰果挫拜仁 馬天尼斯補時獻神救保不失

杜倫在美職聯僅戰一年，其後隨即轉戰英超。（Instagram截圖）

杜倫在首季美職聯交出8個入球，他的鋒芒逐漸展露，短短一年已落入阿士東維拉招募團隊的雷達，維拉派員來往美國，與杜倫接觸並游說他加盟，連維拉的其中一名班主伊頓斯（Wes Edens）也親自在芝加哥「睇板」。當維拉團隊發現馬體會同樣對杜倫有意思，他們知道不可以再等，但主帥艾馬利對杜倫是零認知，當他看過杜倫的影片後，他發現此子的潛質，結果維拉向芝加哥火燄報價，以總共逾1800萬鎊的轉會費，將杜倫帶往維拉公園。

杜倫在2023年初加盟維拉，頭半年仍在適應英格蘭的節奏，直至上年8月，杜倫取得英超首個入球，全季上陣23場﹑462分鐘，大多數是後備入替，場均披甲20分鐘左右，令他萌生轉會的念頭，更曾在社交網站直播中做出代表韋斯咸的交叉手勢，似乎去意已決。

杜倫上季效力阿士東維拉，以後備上陣居多。（資料圖片／Getty Images）

就算杜倫團隊作出過火的行為，但阿士東維拉方面一直保持耐性，因為他們深知杜倫的潛力，受到財政上的壓力也不願放人，反而願意花時間在這名哥倫比亞國腳身上，時常與他對話，展示他的重要性，今季更把他的號碼變成9號，這個舉足輕重的號碼意義重大，顯示他在艾馬利麾下的重要性。

杜倫今季接過9號球衣，可見維拉對他的重視程度。（Getty Images）

杜倫今季各大賽事上陣297分鐘，當中只得1場是正選，其餘8場全是後備，他卻交出6球，當中4球在英超射入，每場上陣都不足半小時，平均近50分鐘就有進賬，以效率計甚至比夏蘭特更好（540分鐘入10球）。

「只要他繼續努力，他有能力成為世上頂級的前鋒之一。」隊友馬天尼斯如此說道，假以時日，或許杜倫會成為下一個入球機器。