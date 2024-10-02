英超｜坦赫格接受英媒專訪　無懼被辭退：過去6年我贏8個冠軍

曼聯周日在主場以0：3不敵熱刺，領隊坦赫格（Erik Ten Hag）被指帥位陷入危機。之後《天空體育》、《BBC》等英國權威媒體報道，指他獲曼聯高層力撐，暫時不會「落鑊」。

《天空體育》周三（2日）發布與坦赫格的專訪，該名荷蘭領隊表示「毫不慌張及焦慮」，更豪言自己作為領隊，過去6季都有獎盃到手。



主場不敵熱刺一役，引來不少批評，賽後坦赫格指般奴費南迪斯領紅改變了比賽，認為球隊本可追平。周三曼聯上訴得直，般奴不用停賽，可出戰周日對阿士東維拉一戰。

接受《天空體育》專訪時，坦赫格表示今季球隊會成功：「世事不容易，但對我而言沒有什麼要慌張（panic）。我們能解決（問題）。」

周日落敗後，坦赫格再開腔回答外界疑問。（路透社）

曼聯在本港時間周四深夜3時將在歐霸面對波圖，周日晚9時則會作客維拉，這兩戰被視為坦帥能否保住工作的關鍵比賽，《BBC》更以「決定性」來形容。

被問到會否擔心未來兩場比賽不佳而影響帥位時，他回答：「我沒有想過，我不感到焦慮。今夏我們與班主、管理層建立團結關係，彼此共識是要在這個過渡時期中，引入年輕球員。」

在這一點上，曼聯今夏簽入5人，26歲的右閘馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）是最年長一人，最高價引入的約羅（Leny Yoro），則只有18歲。據Transfermarkt資料，曼聯現時隊內平均年齡是25.6歲，為英超第8年輕球隊，第一名是車路士，平均23.4歲。

只有18歲的中堅約羅（左二）備受期待，不過未開季便受傷休戰。（Getty Images）

坦赫格執掌帥印後，曼聯在英超戰績不佳，上季結束時只得第8，錄球會史上最差成績；現時6戰得7分排在第13位，亦是並列隊史最差。不過過去兩季，坦帥分別帶領曼聯贏得聯賽盃及足總盃，後者更被指成為他的救命符。

「他們都知道我過去6季，每一個五月都會贏得獎盃，這正是我們所瞄準之事。」坦赫格向《天空體育》表示。「如果你失去信仰，那便會失去所有，我們要繼續按照計劃前行。與此同時我們也要勝利，我認為我們已證明這一點，過去兩季我們都有錦標。我的職業生涯已證明，我總能勝出。過去6年，我一共贏得8個冠軍。」

坦赫格認為自己近幾季皆能奪冠，毫不擔心被炒。（Getty Images）

坦赫格近6季所獲錦標：

2023/24 英格蘭足總盃

2022/23 英格蘭聯賽盃

2021/22 荷甲

2020/21 荷甲、荷蘭盃

2019/20 告魯夫盾

2018/19 荷甲、荷蘭盃



前助教透露曼聯近況

曼聯前助教賓尼麥卡菲（Benni McCarthy）也在日前接受訪問，大談曼聯近況。他曾在坦帥麾下工作，今年才離開曼聯。

他向荷蘭的《Zero Zero》表示，坦赫格執教缺乏激情，且未能正確使用C朗，浪費大好機會。：「我們應作為一個團隊方式來工作，讓C朗在其位置做他需要的事，因為他（這方面）是世界最佳，這是理想情況。」

麥卡菲認為，坦赫格浪費了C朗拿度。（Getty Images）

此外，麥卡菲也談及少數球員訓練表現出色：「若其他曼聯球員像般奴費南迪斯和達洛治一樣，球隊要取得好成績會更容易。他們訓練時都極度專注和全力以赴，但其他人大部分都不會。」

此外，他還點名稱讚利辛度馬天尼斯具有激情、迪亞路查奧爾攻守兼備、拉舒福特正回復狀態，相信能為波圖帶來麻煩。「我很喜歡加拿祖，不過他要獲更多常規上陣機會。我不知道他跟坦赫格之間是否有什麼，引致目前不是常規正選」。