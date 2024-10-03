歐聯｜皇馬眾星啞火負里爾15場不敗告終　麥巴比胞弟帶頭慶祝

「我們在這裏比賽，不是為了跟馬德里人合照。」里爾主席Olivier Létang賽前表明取勝之心，雖然牌面與皇家馬德里難以比較，但里爾在這場歐聯聯賽一如主席豪言，主場以1：0擊敗衛冕的「銀河艦隊」，為後者送上近15場歐聯首敗。



周一（30日）剛作客與馬德里體育會戰成1：1平手，今場安察洛堤（Carlo Ancelotti）在陣容上稍作調整，收起了洛迪高（Rodrygo）及莫迪歷（Luka Modric），改派安迪歷（Endrick）和卡馬雲加（Eduardo Camavinga）任正選。

皇馬上半場與里爾同錄4次攻門，上半場最具威脅的攻勢來自一次反擊，安迪歷與雲尼斯奧斯以2敵6，安迪歷連過3名里爾守衛後起腳，被里爾門將捷華利亞（Lucas Chevalier）化解。

臨完上半場前，卡馬雲加禁區內犯手球，球證翻查VAR後直指12碼點，莊拿芬大衛（Jonathan David）操刀中鵠射成1：0。

皇馬上半場未對里爾造成太大威脅。（路透社）

麥巴比下半場入替，但沒有搶眼表現。（路透社）

皇馬下半場換入麥巴比（Kylian Mbappe）及莫迪歷，增強攻力，即使雲尼斯奧斯、比寧咸﹑麥巴比合力攻堅，皇馬卻缺乏威脅攻門。

時間一分一秒過去，如夢初醒的皇馬向里爾頻頻施壓。86分鐘，雲尼斯奧斯在左路傳中，遠柱的「土耳其美斯」古拿（Arda Güler）二傳，魯迪格在小禁區頭槌卻被對方護空門化解，比寧咸再補一腳又射在門將身上。魯迪格跟古拿末段再有攻門，同樣被捷華利亞悉數擋出，最終皇馬以0：1飲恨，吞下今季首場敗仗，亦是自去年5月以來的歐聯首敗。

皇馬完場前才如夢初醒，製造出數次良機卻又未能把握。（Getty Images）

安察洛堤賽後感到不滿及無奈：「對手表現得更好，我們很難入局，在完場前才憑傳中製造出機會。己隊表現不佳，只能從今場落敗學習及進步，有時候敗仗也很有用。」他續稱球隊之前看似進步了一些，但今天則是退步。

麥巴比、雲尼斯奧斯及比寧咸三大巨星，此戰黯然失色，後兩者分別為球隊貢獻2次及1次關鍵傳送，但亦有1次錯失黃金機會；麥巴比更是幾無存在感，後備入替33分鐘，只錄1次成功過人，未有任何起腳射門，無甚建樹。

皇馬陣中多名巨星，此戰表現均乏善可陳。（路透社）

值得一提的是，麥巴比胞弟伊登麥巴比（Ethan Mbappe）目前效力里爾，不過今場因傷缺陣。球隊勝出時，鏡頭影到他於場邊大笑歡呼之餘，賽後在更衣室還是帶頭慶祝之人。

年僅22歲的捷華利亞屢獻神救，成為里爾贏波功臣之一，他賽後興奮不已：「日後退役時，我可跟其他人說我在主場擊敗過皇馬。作為一名足球員，這會是我生涯中最激動的3個時刻之一。我也相信今場過後，其他球隊會更認真看待我們。」