廣西米蘭打吡傳奇賽賽前兩日取消　「上級有關部門通知必須叫停」

原定明日（5日）晚上在廣西南寧舉行的2024米蘭打吡傳奇賽，昨日（3日）突然宣布比賽取消。據主辦單位公告，他接獲上級有關部門通知必須叫停，取消比賽並非主辦方、AC米蘭及國際米蘭所願，所有買了門票的球迷可以申請退票。卡卡、辛尼迪等名宿皆已抵達南寧，他們雖不能比賽，但會如常出席見面會。



主辦單位的宣傳海報。（微博）

主辦單位昨日發布取消比賽的公告，稱：「原定於2024年10月5日在南寧舉行的『2024米蘭德比傳奇賽』接上級有關部門通知必須叫停，這一決定並非主辦方與雙方俱樂部所願，但作為主辦方，我們必須遵循相關部門規定。」

在比賽前兩日，主辦單位宣布比賽取消。（微博）

主辦單位向球迷道歉，比賽門票可以退款，公告寫：「所有線上上管道已購票的球迷可以通過原購票管道申請免費退票，相關退票款將由票務平台處理完畢。同時，兩個俱樂部的傳奇球星見面會將照常進行。」

AC米蘭名宿卡卡昨日抵南寧。（網上片段截圖）

這場名宿表演賽原定周六晚上8時在廣西體育中心舉行，球場可容納近6萬名觀眾，門票價格由488至1288人民幣不等。據宣傳海報，這場比賽陣容鼎盛，AC米蘭的名宿有卡卡、李華度、岩布仙尼、迪達，而國際米蘭的星味更強，包括史奈達、馬特拉斯、馬爾干、辛尼迪、甘比亞素、彭迪夫、阿祖安奴及迪亞高米列圖。