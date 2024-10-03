理文亞冠二分組賽兩連敗　曾昭達卸任主教練　上季港超不敗封王

上屆港超聯冠軍理文在亞冠二吞兩連敗，表現遭狠批，矛頭指向主帥曾昭達。理文今日（3日）宣布，曾昭達卸任主教練一職，由助教朱兆基將暫代主教練。



亞冠二︱理文反負淡濱尼 外援中堅犯錯 李毅凱造入球卻輸十二碼

亞冠二｜理文首戰主場吞南定兩蛋 球迷不滿高呼已離隊球員名字

理文代表香港出戰亞冠二，首戰主場兩球淨負越南代表南定，周三（2日）作客新加坡的淡濱尼流浪，早段領先一球倒輸1：3，錄得兩連敗，表現欠佳。

相隔一日，理文透過社交網站宣布，曾昭達即日起離任主教練一職，暫時由助教朱兆基暫代主教練職務。聲明中表示曾昭達離任後將會進修，理文希望未來再有機會合作，「衷心感謝曾昭達一直以來的付出，並期望他完成進修後繼續作出貢獻」。

理文在亞冠二兩連敗後，宣布曾昭達卸任主帥一職。（袁志浩攝）

曾昭達在2018年加入理文擔任助教，2023年升為主教練。曾昭達去季領理文，以不敗身份首度奪得港超聯冠軍，縱然外界有聲音提議球隊應外聘主教練，班主李文恩仍向曾昭達投下信任一票。然而經歷季中引援後，理文今季表現算不上如意——聯賽暫4戰3勝1負，當中有點驚險地擊敗以業餘模式訓練的港會；面對上一輪被傑志大勝8：0的標準流浪也只是在落後下反勝，更不敵爭標對手大埔。

理文今屆也是首度打入亞冠二分組賽，抽籤結果出爐後因遇上越南、新加坡、泰國對手而被視為抽好籤，有機會晉級，可是球隊錄兩連敗，當中部份新外援表現更受到批評。

理文今季甚多麻煩事。（袁志浩攝）

值得一提，這並非理文首度於季中與主教練分道揚鑣，2023年2月，當時仍排在榜首的理文便曾於爆冷以0：1不敵流浪後不足兩小時，宣布辭退執教4季半的陳曉明。