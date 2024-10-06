港足專訪．鄺凱恒｜服務港足20年的「媽媽」　醫學就是愛的語言

鄺凱恒（Karen），人稱「Karen媽」的物理治療師，與香港足球結緣足足有20年，若有入過場睇波，也許都見過她跑入場內、為球員檢查傷勢的身影。

從初畢業遇上「沙士」找不到工作、入行後隨晨曦到訪亞協盃、談到最近隨港隊走訪斐濟……在香港足球界工作，收入比不上留在診所診症，但她也願一直留在這圈子，港足在亞洲盃出局，她也激動得痛哭，不為什麼，正是因為20年來建立的「愛」。

無論問Karen什麼問題，話題最後還是會回歸醫學本身——除了是她的專業，也是她對港足一切的「愛的語言（Love Language）」。



鄺凱恒的診所有塊寫着「指公有力」的牌匾——她的「指公」的確有勁，診所每天也預留時間讓球員接受治療，若碰巧到訪，有機會聽到診療室傳來球員治療時的呼痛聲。這「指公」是為球員療傷、甚至是物理治療師最重視的「防傷」的利器——在香港足壇20年間，她按過的腳數之不盡，「接近受傷的肌肉像梅頭肉，按下去很淋、也會很大反應，細細力按下去已頂唔順，『攰過龍』就會有這感覺，但要有經驗才能感覺到。」

鄺凱恒，現職理文足球隊及香港代表隊物理治療師，在這圈子工作20年，服務過的球隊許多，人稱「Karen媽」，笑容親切、回答問題像雙手般有勁。（高詩琦攝）

Karen服務的範疇除了足球，也有籃球等不同項目，但大部份時間都投放在足球，由入行之初跟晨曦合作，之後到太陽飛馬、東方，現在則主要服務理文和香港代表隊，她在年初的亞洲盃、港隊到斐濟踢友賽和理文的亞冠二賽事都有隨隊，而工作範疇絕不止於「在球場跑出跑入」，這部份稍後再介紹。

運動醫學、物理治療在競技體育的重要性不言而喻，儘管現今物理治療已相當普及，但鄺凱恒20年前剛從理工大學物理治療學系畢業時，正值「沙士」疫情，公共醫療資源都投放在前線，「我們算是Elder Health（長者健康），當年沒有招聘，同屆的畢業生很多都去了做空中服務員、警察、保險等。」

晨曦是鄺凱恒進入香港足球工作的契機，當年的球員現在很多都成為了教練、或是另有發展。（受訪者提供）

Karen當年先進入一間醫療用品公司工作，相隔一年才在朋友介紹下回歸物理治療業，到在本地體壇工作多年的著名物理治療師郭志堅的診所工作，診所當年正是與晨曦足球隊合作，「當年有場比賽，但沒有物理治療師能去，就介紹了我去。」幾年間她就跟着球隊出訪亞協盃，由2004年的黎巴嫩、到2007年作客越南，她都在場，「當年想出Trip的人不多，因為收入跟在診所做症相差好遠，但我比較新、也覺得是好機會，所以大部份當時晨曦的亞協盃比賽我都會跟。」

當年朱兆基仍然當打、山度士還是助教、高尼路也還是球員，經驗尚淺的Karen坦言是「摸着石頭過河」，猶幸跟球隊合作愉快，還經歷了「五冠王」年代，「跟球隊好睇性格，除了醫療技巧，也要看看跟球員、教練、職員能否溝通，性格令我做到，就一直跟落去。」在晨曦之後，她在中文大學攻讀運動醫學及健康科學，再因而重返足球界，由飛馬、東方、做到現在主要服務理文和港隊。

平日球迷見到的球隊醫療人員，多是在比賽「跑出跑入」，但實際工作範疇大得多。（受訪者提供）

球隊物理治療師不止跑出跑入 與教練球員角力不可免

到底一支足球隊的物理治療師要做什麼？在比賽中出任隊醫、坐後備席、「跑出跑入」是最基本，而這個位置來到現在，也需要通過足總與香港運動醫學及科學學會合辦的課程、成為足總認可的治療師，才可以擔任。

至於在球隊中的實際工作，以在理文為例，「一星期一至兩日到球隊做訓練，星期六或日比賽結束後，會在球隊做簡報會，簡單講解球員這個星期的狀況變化，讓教練團更了解每個球員的狀態，從而決定練習方向，例如有些球員比較疲倦，會否是上星期的訓練太累？有些球員『作拉』，是否需要做多些力量訓練？」

治療師工作的其中一個重要部份，是就球員是否適合上陣給予意見、適合的話又能踢多少時間，關係到球隊排陣、戰術、訓練方式、球員健康。Karen在球壇20年間累積了經驗，但治療師的意見不是絕對的，需在球員身體和球會立場之間拉扯，與球員、教練互有妥協，「如果遇到一場十分重要的比賽，而我覺得球員不是完全無法上陣，我說了情況，教練會反問，踢20分鐘可以嗎？如果我覺得半小時以內也可以接受，就OK；最後也要跟球員溝通，看看他有沒有信心去踢，若果球員沒有信心，就要放棄。」

她坦言縱使20年來建立了權威，但也不能成為「一言堂」，更需小心翼翼：「球員是否信任你？大家想法是否一致？我覺得他可以（踢）而他覺得不可以，推他出去死，最後他真的傷了，信任就會歸零。」

隨隊作客期間，物理治療師每日都全天候服務球隊、深入了解每個球員的狀態。（受訪者提供）

理性與感性的平衡 專業也是愛的表現

20年累積的不止經驗，更有感情，Karen初入行時朱兆基、高尼路仍是當打的球員，山度士還是助教；到看着葉鴻輝由初出茅廬到結婚生子，陳晉一也由太陽青年軍時的小不點到現在的常規港隊，她與許多球員都是好朋友、建立了好感情，Karen坦言：「我對着他們（球員）不僅是一份工作，為何大家叫我Karen媽，也是因為將他們當仔咁湊，正常不應投放那麼多感情。」

投放感情對於Karen的工作幫助不少，「治療師和球員之間的關係建基於信任，這份信任需要時間建立，由以前到現在已跟許多球員合作過，他們都了解我的工作方式、彼此信任大家。」例如了解不同球員面對傷患時的個性，更有利作判斷，「對不同球員有不同對策，有些球員常說自己冇事、有些球員少少事就會有大反應。例如艾華頓是痛到死也不會出聲，意味他說自己有事，就真的有事。」

偏偏工作關乎球員上陣機會，醫療判斷必須理性，當中又如何撇清？

「大家（關係）已多過工作夥伴，某程度上是半個朋友，但（距離）也要拿捏得好，不能太Friend（友好），會影響了判斷；提供資訊性建議予教練時，例如兩個球員的狀態誰較好，醫護人員的身份就是要一視同仁……如果他踢不到，就是踢不到，要讓球員知道我不會偏袒、但會想辦法幫助他們。」

整個訪問過程間，話題大部份時間都圍繞有關Karen的工作和醫學，偶爾談到她對香港隊或是香港足球的一些感受，講不到兩句，話題還是會回到醫學之上，大概是因為她對這件事、當中的人的愛，就是透過自己的專業去傳達、希望以此保護她熱愛的人和事。

足球是團隊運動、工作也需要不同角色通力合作和互相信任，Karen作為物理治療師，與教練團、球員、後勤間都有緊密溝通。（受訪者提供）

教育與禁藥成關鍵範疇 預防才是長遠之策

物理治療、球隊出行時貼身照顧飲食及準備物資，是球隊治療師的基本工作，但Karen涉足的工作範疇遠不止防傷和療傷，還有更長遠的教育、禁藥相關工作等等，早在太陽飛馬年代，她已跟時任主帥陳志康合作，聯同中文大學運動醫學舉辦大型講座，向所有飛馬青年軍球員講解各種知識，包括正確姿勢、營養等等，「這件事做了兩年，座上客有（胡）晉銘、陳晉一……這樣的教育計劃該從小做起，由U隊開始每年都教，他們會放在心裏，也許做5年就會看到轉變。」來到現在，她也會在理文舉辦類似的講座，說到底也是希望從根源着手，長遠改善香港足球員自我管理的意識，港足才能進步。

近年國際體壇對禁藥的監管不斷提高、藥檢也變得更頻繁，她最擔心的是球員一不小心，隨時斷送生涯：「若被判違例，（停賽）是三至四年起跳，這幾年不能入球場、不能從事相關行業，連教波也不可以……有時最驚係食完先知藥有問題，落名（進入比賽名單）就有機會被抽中（做藥檢），若場波要靠你贏，咁落唔落你好？這是其中一件很重要的事，不僅影響球會、還影響球員生涯。」

Karen指，經過多年的教育後，球員對於禁藥也頗為上心，「球員現在很自動自覺，食藥時會對藥單，看看藥對不對，是我看到近年有所轉變的，會覺得心機沒有白費，每日做的事會令他明白是需要的。」她微笑道。

Karen歷年按過的腳許多，累積了經驗、也跟許多球圈中入建立了深厚的情誼，工作時深得對方信任。（受訪者提供）

亞洲盃後淚水總結20年感情 留下只因「他們值得更多」

今年初港隊相隔63年再戰亞洲盃，在多哈的6個星期，彷彿是Karen在本地足球工作20年的一個中期小結。港隊當時有個四人醫療團隊，一位義務隨隊醫生Dr. Keith、一位是Karen、另有兩位物理治療師Frankie及Dennis，比起中國、日本、韓國、西亞勁旅的國家隊和球會往往有兩三個物理治療師再加幾個按摩師，雖然「陣容」沒法相比，但以香港來說「簡直是頂級享受」。

「其實在初選時，只得一個物理治療師對三、四十個球員，當時安教練（安達臣，港足前主帥）極力要求才多一個」，但過往只得一位治療師隨隊的話，不僅治療師本身難以照顧所有球員，在時間有限之下，被逼將球員接受治療的順序按正選或出場機會編排，若出場機會低的，隨時等到半夜也未能受治療，對彼此都是困境；比賽中有球員受傷，若要陪球員到醫院，其他球員又無人照料，一人、二人和三人團隊的效果差距其實極大。幸好Karen透露，足總也認為增加醫療人員幫助甚大，不希望減走按摩師的預算。

Karen強調，自己絕非在本地足球工作的唯一一個治療師，努力者大有人在，她算是堅持得比較久，畢竟隨足球隊工作與在診所睇症相比，收入相差甚遠，若儀器不足隨時要自備，壞掉也沒有賠償，而多年來大環境也沒有太大進步，「做一場比賽4個鐘，4個鐘收的錢是1200至1500（港元），但我做一個症也（收）1200（元），雖然喜歡運動的人不太計較錢，但也不能免費，奈何很多人仍想要免費的服務……我老公也常問我，『留在診所肯定搵得更多，為何做這麼多？』」

港隊在亞洲盃出局後，Karen不禁在草地上哭起來。（資料圖片／高詩琦攝）

Karen已為人母，要照顧家庭，但為了在球會和港足的工作，星期六或日遇有比賽要外出工作，聖誕節、復活節是公眾假期，同時也是本地足球傳統賽期，多年來聖誕節都要工作，「不是因為特別因為什麼留在足球，但一路走來有這樣的機會，我也有事想做，才留下來，如果覺得已沒事可以再做，就是離開的時候，經常覺得，要對那職業和項目還有熱誠、想實踐一些事的，留留下就做了這麼多年。」

她續道：「問我，所有嘢（從收入角度而言）都唔值得，但他們（球員）常會令我覺得，他們值得擁有更多。」

她回想亞洲盃從集訓到比賽結束的6個星期，令她深有體會，「看得到我們香港的球員要做好一件事，不是不行的，但香港太五光十色，影響了他們，這讓我感受頗大，就算我自己，在香港也要顧及診所運作和自己的小朋友，但去到多哈，大家真的是一條心、一齊做一件事。」港隊最後敗予黎巴嫩出局，全體職、球員在球場上看着久久不願離開看台的香港球迷，職球員都眼泛淚光，Karen更是掩面痛哭，「6個星期日見夜見，聯繫又再大咗，所以……忍唔住就喊咗囉！」其實這份對香港足球、對於港足一切人事物的感情，又豈止6星期呢？

話鋒一轉，Karen說完感受，話題很快又回歸專業、展望將來。亞洲盃後，港隊近月安排了近年少見的海外友誼賽，既新鮮，也是極大挑戰。球隊上月去了斐濟、又即將到列支敦士登，舟車勞頓對身體負擔最大。

港足早前到訪斐濟出戰三角賽，最後贏得賽事，隨隊的醫療團隊也分享喜悅。（受訪者提供）

例如在德國落班的米高，上月為了隨隊到斐濟，一大早由德國抵港，立刻到將軍澳練波，隨即又登機飛去斐濟，加上時差完全反轉，無法入睡，身體狀況自然不佳；高大的球員在經濟艙渡過十多小時，落地後又要四小時車程才能到達目的地，第一天到埗後已不適合練習，回程時也一樣，球員在兩場高強度比賽後接連的行程，也令身體無法排走乳酸，難以恢復。「列支敦士登的情況，將會跟斐濟的情況很相似，但這經驗令我們能改善安排、令球員休息得更好。」

著眼當下，也展望將來，她期盼在物理治療師基數增加了的現在，更多職業球會願意恆常與治療師合作、讓他們參與更多；她更希望大環境有所改善，未來能幫助培訓更多治療師去服務球隊，「香港隊也有梯隊，也可在梯隊慢慢培養治療師，第時跟一隊（成年代表隊）。」